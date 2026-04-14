El Consejo Nacional de la Tortilla afirmó que el ajuste responde al alza de costos, tras tres años de estabilidad en el precio

A partir de este 15 de abril, el precio de la tortilla podría subir hasta 4.00 pesos por kilo, en varias partes del territorio nacional, impulsado por el aumento en el costo de la harina de maíz, combustibles y fertilizantes, entre otros insumos, a lo que se suma las tortillerías ilegales.

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El Consejo Nacional de la Tortilla advierte que este ajuste es necesario para compensar costos, tras al menos tres años de estabilidad en el precio de uno de los principales productos de la canasta básica de la familia mexicana.

Y es que indicó que, en lo que va de este año, ha habido ajustes en el precio del gas, el flete, papel grado alimenticio, refacciones, entre otros, empero, el organismo destacó que lo más costoso es que se tienen gasolinas que se han incrementado en los últimos días hasta 3.00 pesos, costando más la movilidad.

Foto: Cuartoscuro.com

El precio al público del kilo de tortilla podría sufrir un incremento de entre 2.00 y 4.00 pesos, aunque no en todo el país, esto podría ser básicamente en “Ciudad de México y Estado de México, así como lugares donde está en 22.00 o 24.00 pesos el kilo sí podría haber aumento”, aunque ello dependerá de cada tortillero dijo el CNT.

Pero además, expuso que la empresa Maseca oficializó que, a partir del próximo 15 de abril, habrá un aumento de 450 pesos por tonelada de harina, es decir, 25 centavos por cada kilo; mientras que la otra empresa, Minsa, no tiene previsto aún aumentar sus precios.

“Desde hace 3 años no se ha incrementado el precio de la tortilla. Nosotros hicimos un análisis en toda la República y estimamos que habrá lugares en donde va a subir 2.00 pesos, pero también hay lugares donde, posiblemente, suba 3.00 y 4.00 pesos, ¿por qué?, porque no le han subido de precio. El 15 de abril, ya el miércoles (se aumentará el costo de la tortilla)”, señaló Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT).

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Asimismo, en diversas entrevistas, aseguró que las tortillerías han tenido un déficit de más o menos 16% de incremento en sus últimos tres años y eso no se aplicó, por lo que el precio de la tortilla siguió estable; “traemos todo un déficit de tres años en papel grado alimenticio, refacciones, gas, fletes”, dijo.

En cuanto a la competencia desleal, se dijo que hay tortillerías informales que no pagan impuestos, ni tienen seguro social ni licencias de operación, además de no pagar luz y renta, evadiendo toda una serie de pago de obligaciones.

“Hay un crecimiento de tortillerías que no son reguladas, que no tienen licencia de funcionamiento y eso genera más competencia desleal”, aseveró el organismo.

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En ese sentido, señaló que hay establecimientos que, al ahorrarse diferentes costos, pueden vender la tortilla en 18 pesos por kilo, cuando en las tortillerías formales, los últimos costos de producción les salieron como en 25 pesos el kilo el costo con harina de maíz y 22.15 con maíz nixtamalizado.

“Tenemos competencia desleal. Los gobiernos permiten que haya una sobreexplotación de tortillerías. Entre más tortillerías haya, una persona o cierra su negocio o sube el precio”, acusó el dirigente del CNT.

López García descartó que al 15 de abril se pueda llegar a un acuerdo con las autoridades para evitar el incremento en el precio de la tortilla.

“No, no la va a haber, ya estuvimos un año trabajando en estos temas. Estoy con trabajos con la Oficina de la Presidencia de la República, he hecho mis recomendaciones, pero el tema es que, pues no hay para cuándo aplicarse y pues esto va a ser un tema que venimos padeciendo de hace mucho tiempo y pues bueno, o se sube el peso de la tortilla o desaparecen muchos negocios de México“, sentenció Homero López.

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En este tenor, cabe destacar que la definición de un precio rentable para el maíz y la mejora en las condiciones de comercialización serán temas centrales que se discutirán en la reunión programada para este martes en la Ciudad de México, entre productores sinaloenses y autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo que éste podría ser también uno de los agravantes o alicientes para el incremento del precio de la tortilla.