Precio del diésel en México: gobierno va contra gasolineras que superan los 28.50 pesos

El gobierno federal inició acciones contra gasolineras que venden diésel por encima del promedio nacional de 28.50 pesos por litro

El gobierno federal intensificó la supervisión sobre estaciones de servicio que venden diésel por encima del promedio nacional de 28.50 pesos por litro. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe justificación para los precios elevados pese al subsidio vigente.

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La mandataria señaló que el precio del diésel cuenta con un estímulo fiscal mediante la reducción del IEPS. Indicó que, a pesar de este apoyo público, diversas gasolineras mantienen precios altos, lo que afecta el costo del transporte de mercancías en el país.

El gobierno reportó que 65% de las estaciones venden el diésel por debajo de 28.50 pesos, mientras que 34.5% supera ese nivel. Ante esta dispersión, autoridades federales iniciaron mesas de trabajo permanentes con empresarios gasolineros para ajustar los precios durante la semana.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) implementó un esquema de monitoreo y colocación de lonas en estaciones con precios elevados. El procedimiento incluye la verificación de márgenes de ganancia antes de emitir advertencias públicas.

Sheinbaum informó que sostendrá reuniones con empresarios del sector y que el SAT participará en la revisión de costos y márgenes. La medida busca identificar prácticas que eleven precios sin sustento en costos operativos o condiciones del mercado.

La mandataria dijo que también se evalúan ajustes adicionales al estímulo fiscal para reducir el precio del diésel por debajo del promedio actual. La administración mantiene el objetivo de estabilizar el costo del combustible y contener su impacto en la cadena logística nacional.

Informó que el precio del petróleo mexicano descendió de 100 a 88 dólares por barril, lo que reduce los costos base del combustible y refuerza la exigencia de ajustar los precios al consumidor final.

La Profeco mantiene un monitoreo permanente mediante un mapa virtual, que permite ubicar estaciones con precios dentro y fuera del rango esperado. La herramienta integra datos de gasolina y diésel para orientar decisiones de compra.

Sheinbaum llamó a transportistas y usuarios a cargar combustible en estaciones que respeten precios accesibles, con el fin de generar presión de mercado sobre concesionarios con costos elevados.

El gobierno federal confirmó que el Paquete contra la Inflación y la Carestía mantiene el compromiso de que la canasta básica de 24 productos se venda por debajo de 910 pesos, con acuerdos vigentes entre productores, comercializadores y tiendas de autoservicio.