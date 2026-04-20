Precios de combustibles podrían dispararse si Gobierno de México mantiene el subsidio por mucho tiempos: CEESP

Venta de gasolina Magna a 22.99 por litro, mientras que la Premium se cotiza en 24.99 por litro, en una gasolinera de franquicia Pemex de Circuito Interior.

De continuar el gobierno de México con el subsidio al IEPS de combustibles —gasolina regular y diésel, principalmente—, esto limitará la capacidad de recaudación del Estado en poco tiempo, lo que a la larga podría resultar en un ajuste repentino de precios, o mayores recortes a la inversión pública, con consecuencias económicas y sociales adversas, advirtió la iniciativa privada.

Y es que el objetivo de los subsidios es mantener los precios de gasolinas acorde a la inflación en México, pero esta estrategia “es posible sólo si las finanzas públicas cuentan con un margen para ello”, lo que no se ve tan viable en estos momentos, explicó en su análisis semanal el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

“En la medida que dicho margen se reduce, lo que parece inevitable dadas las necesidades de ajuste al gasto, será difícil mantener el subsidio. Ello podría resultar en un ajuste repentino de precios, o mayores recortes a la inversión pública, con las consecuencias económicas y sociales adversas correspondientes”, advierte.

El organismo recordó que el IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios) de combustibles es una fuente importante de los ingresos tributarios.

La recaudación de todos los IEPS en 2025 fue de 671.3 mil millones de pesos, de los cuales el correspondiente a gasolinas y diésel representó el 66.2%.

Así, “dado que un 42.2% de la gasolina consumida en México es importada (datos de febrero de 2026), se esperaría que sus precios se relacionaran con los precios internacionales del crudo. Los subsidios a los combustibles representan gastos fiscales y afectan el nivel de los ingresos públicos”.

El CEESP aseveró que tan sólo en la semana del 11 al 17 de abril, México dejó de recaudar 1.8 pesos por litro de gasolina regular, 0.5 pesos por litro de gasolina premium y 5.9 pesos por litro de diésel por concepto de subsidio al IEPS.

En este sentido, varias instancias ya han advertido lo que podría pasar a las arcas del país de mantenerse el subsidio a los combustibles.

Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos de Banamex, observó que el costo por mantener la gasolina y diésel baratos será de menos de una décima del Producto Interno Bruto (PIB), pero aumentará la presión sobre unas finanzas públicas ya limitadas, por lo que “estimamos un déficit adicional de 22 mil millones de pesos para el gobierno de México”, debido a que las ganancias por exportaciones de petróleo no compensarán las pérdidas por IEPS.

Por su parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que si el conflicto entre Estados Unidos e Irán —relacionado con el Estrecho de Ormuz— se prolonga más de seis meses durante 2026, el gobierno mexicano dejaría de percibir más de 220 mil millones de pesos por el subsidio del IEPS, equivalente a cerca del 0.6% del PIB y aproximadamente el 50% de la recaudación del IEPS en 2025.