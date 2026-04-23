Premio Cervantes 2025 a Gonzalo Celorio celebra la riqueza del español y la UNAM, destaca Leonardo Lomelí

El Premio Cervantes 2025 a Gonzalo Celorio reconoce la riqueza de la lengua española y el valor de la universidad pública, destacó Leonardo Lomelí

Durante la ceremonia del Premio Cervantes, el escritor Gonzalo Celorio evocó con emoción su vínculo con la UNAM, definiéndose como “universitario de todo corazón”. El galardón fue entregado el 23 de abril en un acto encabezado por Felipe VI.

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Recuerdos de Ciudad Universitaria

Tras recibir el premio, Celorio recordó su llegada a Ciudad Universitaria, destacando la impresión que le causó la Biblioteca Central, a la que describió como una metáfora de la universidad: “muchas piedras distintas que forman una gran unidad”, reflejando la diversidad que marcó su vida.

El autor también habló de su trayectoria académica, señalando que nunca se ha desligado de la universidad. Tras más de 50 años como docente, aseguró que, incluso después de jubilarse, sigue sintiéndose parte de la comunidad universitaria.

Reconocimiento a la literatura y la migración

El rector Leonardo Lomelí Vanegas destacó que el premio no solo reconoce a un escritor, sino también a la importancia de las migraciones y su impacto en la cultura mexicana y en la literatura.

Lomelí subrayó que el galardón representa un homenaje a la riqueza del idioma español y a la universidad pública, recordando que Celorio desarrolló su formación y carrera dentro de la UNAM.

La UNAM y su papel cultural

El rector resaltó que la universidad tiene un papel clave en la preservación y difusión del español, colaborando con instituciones de España e Iberoamérica, lo que explica el reconocimiento a figuras como Celorio.

Durante la ceremonia, Felipe VI destacó la trayectoria del autor en instituciones como el Fondo de Cultura Económica y la Academia Mexicana de la Lengua, subrayando que la lengua es un conocimiento vivo en constante evolución.

Por su parte, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, calificó el evento como un acto profundo que celebra la relación histórica entre México y España, marcada por la literatura, la memoria y la solidaridad.

Un encuentro de cultura, memoria e identidad

La entrega del Cervantes a Gonzalo Celorio reunió en una misma jornada su trayectoria literaria, su vida universitaria y una reflexión sobre la lengua y los vínculos culturales, consolidando el papel de la literatura como puente entre naciones.