Ceremonia de los Oscar 2026 EN VIVO: Todo lo que pasa minuto a minuto

Hollywood y el mundo del entretenimiento se paralizarán este domingo 15 de marzo de 2026 para vivir la noche más importante de la industria del cine en Estados Unidos: los Premios Oscar 2026. LEE ADEMÁS: Ring Royale 2026: así puedes ver EN VIVO y GRATIS las peleas este domingo 15 de marzo El evento reunirá

Hollywood y el mundo del entretenimiento se paralizarán este domingo 15 de marzo de 2026 para vivir la noche más importante de la industria del cine en Estados Unidos: los Premios Oscar 2026.

LEE ADEMÁS: Ring Royale 2026: así puedes ver EN VIVO y GRATIS las peleas este domingo 15 de marzo

El evento reunirá a las mayores estrellas, generando momentos virales, discursos emotivos y reacciones inolvidables en todo el planeta.

Cómo seguir la ceremonia en México

Si no quieres perderte ni la alfombra roja ni la premiación, existen varias opciones para seguir el evento en México. La ceremonia será conducida por el comediante Conan O’Brien y la transmisión comenzará a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

En México, los canales y plataformas disponibles son:

TNT (TV de paga)

HBO Max (streaming)

Azteca 7 (TV abierta)

Para quienes no cuentan con televisión de paga o plataformas de streaming, Azteca 7 transmitirá de manera gratuita la alfombra roja y la ceremonia completa, permitiendo que todos los espectadores sigan la premiación sin restricciones.

Cobertura y comentaristas destacados

La cobertura en Azteca 7 estará encabezada por Linet Puente, Ricardo Casares, Pamela Cortés, la influencer Chingu Amiga y Javier Ibarreche, quienes comentarán los momentos más destacados de la noche y compartirán datos curiosos sobre los nominados y ganadores.

Por su parte, la ceremonia internacional contará con la participación de celebridades que entregarán premios, entre ellas Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore, Kumail Nanjiani y Maya Rudolph, asegurando un evento lleno de estrellas y emociones.

Película con más nominaciones en 2026

En esta edición, “Sinners” (2025) se convirtió en la película más nominada del año al obtener 16 nominaciones, superando récords históricos de “Titanic” (1997), “La La Land” (2016) y “All About Eve” (1950), que tenían 14 nominaciones cada una.

Otras películas destacadas

Las demás películas con más nominaciones incluyen:

“Una batalla tras otra” (2025) – 13 nominaciones

– 13 nominaciones “Marty Supreme” (2025) – 9 nominaciones

– 9 nominaciones “Frankenstein” (2025) – 9 nominaciones

– 9 nominaciones “Sentimental Value” (2025) – 9 nominaciones

– 9 nominaciones “Hamnet” (2025) – 8 nominaciones

Con todo esto, los Oscars 2026 prometen ser una noche histórica, con grandes sorpresas, triunfos memorables y momentos que quedarán para siempre en la memoria del cine mundial.