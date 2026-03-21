Reportes en Tampico, Puebla y Tijuana indican que la gasolina premium y el diésel superan los 24 y hasta 28 pesos por litro

El seguimiento regional a los precios de combustibles confirmó una tendencia al alza en la gasolina premium y el diésel, con registros en Tampico, Puebla y Tijuana que evidenciaron una ampliación de la brecha frente a la gasolina regular y presiones diferenciadas según región.

LEE ADEMÁS: Hacienda: alza internacional de combustibles no afectará a familias

Mientras el gobierno federal renovó en marzo el acuerdo voluntario para mantener la Magna por debajo de 24 pesos por litro en la mayoría de las estaciones adheridas, el diésel y la gasolina de mayor octanaje quedaron fuera de ese paraguas, justo cuando el conflicto en Medio Oriente apretó las cotizaciones internacionales del crudo y empujó al alza los combustibles en México.

En Tijuana, se reportó que del 3 de marzo al 20 de marzo el valor promedio del diésel subió dos pesos, al pasar de 25 a 27 pesos por litro, con estaciones por arriba de 28 pesos.

Foto: OEM

Juan Jorge Torres Sánchez, expresidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, advirtió que el impacto no se quedó en los transportistas, sino que avanzó hacia toda la cadena de suministro y terminará en el bolsillo del consumidor porque el costo de mover mercancías acabó por filtrarse al precio final.

Puebla exhibió otra señal del mismo problema. Pese al tope nacional para la regular, varias estaciones superaron los 25 pesos en combustibles distintos a la Magna. En la capital poblana, una estación ofreció la premium en 27.14 pesos y el diésel en 29.54 pesos, mientras una Shell del bulevar Norte vendió el diésel en 29.69 pesos y la premium en 28.99 pesos.

El mismo reporte consignó que del 14 al 20 de marzo el gobierno aplicó al diésel un estímulo fiscal de 35 por ciento en el IEPS, sin que eso alcanzara para evitar precios cercanos a 30 pesos por litro.

Foto: OEM

En el sur de Tamaulipas, el diésel llegó a 28.49 pesos por litro y la premium a 26.99 pesos, con un aumento nacional estimado de hasta 52 centavos en el diésel. Días antes, Pemex aplicó un incremento de 10 por ciento al diésel y de 1.6 por ciento a la gasolina regular hasta el 13 de marzo. El combustible representó hasta 40 por ciento de los gastos del transporte de carga.

El tope a la Magna sirvió como dique político y de consumo inmediato, pero no resolvió la presión sobre los combustibles que mueven carga, flotillas, distribución y operación industrial.

Hacienda anunció para la semana del 14 al 20 de marzo un estímulo fiscal de 35.21 por ciento al diésel, equivalente a 2.5924 pesos por litro, mientras la premium y la regular quedaron fuera de ese apoyo directo en ese momento; aun así, el precio promedio nacional del diésel se colocó en 28.144 pesos, con un alza de 7.3 por ciento frente al 26 de febrero.

Foto: OEM

El comportamiento respondió a factores estructurales, entre ellos el costo internacional de combustibles refinados, el tipo de cambio y la logística de distribución, con impactos diferenciados en zonas fronterizas y regiones con mayor dependencia de transporte terrestre.

En el caso de Tijuana, la cercanía con el mercado estadounidense influye en la formación de precios, mientras en Puebla y Tampico el componente logístico y la distribución regional incidieron en los incrementos observados en estaciones de servicio.

El precio del diésel mantuvo presión adicional por su uso intensivo en transporte de mercancías, lo que trasladó el aumento a costos operativos en sectores productivos, particularmente en rutas de carga que conectan el centro con el norte y el golfo del país.

La gasolina premium mostró mayor sensibilidad a variaciones externas debido a su composición y menor volumen de consumo, lo que derivó en incrementos más pronunciados frente a la regular en los tres mercados analizados.

El patrón identificado en estas regiones delineó una tendencia nacional en la que la gasolina regular mantuvo estabilidad relativa, mientras premium y diésel concentraron las presiones al alza, en un contexto marcado por la volatilidad internacional y la estructura logística del mercado interno.

La evolución de precios mantuvo como variable central la dinámica internacional del petróleo y los refinados, así como la política de estímulos fiscales, en un contexto donde premium y diésel se consolidaron como los indicadores más sensibles del mercado interno de combustibles.