El INE asegura la producción de una Credencial para Votar con altos estándares de seguridad. | Foto: Cuartoscuro.com

Además, la credencial permitirá incluir el género —incluido el no binario—, así como la autoadscripción a grupos étnicos

La Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó incorporar nuevos elementos de seguridad en la credencial para votar y la actualización del contenido de los códigos bidimensionales QR de alta densidad, en México y desde el extranjero, que fortalecen la seguridad y funcionalidad de la identificación electoral.

El proyecto será presentado ante el consejo general del INE para su aprobación definitiva, también contempla que la credencial contenga el género de la persona, con las opciones de hombre, mujer o no binario y autoidentificación étnica.

Las y los ciudadanos podrán elegir si en su credencial se muestra el campo de sexo o género, así como un dato relativo a la auto identificación indígena y/o afromexicana, siempre que se trate de un dato declarativo, voluntario, basado exclusivamente en la manifestación consciente, libre e informada de la persona.

Los consejeros aseguraron que se trata de consolidar un instrumento de identificación más seguro, moderno y alineado con estándares internacionales, fortaleciendo la confianza ciudadana y el acceso a servicios públicos y privados.

Asimismo, se propone actualizar e integrar datos adicionales en el contenido de información de los códigos bidimensionales tipo QR, a partir de la revisión y análisis realizado por el Grupo de Trabajo Interdisciplinario, conformado para tal efecto.

La actualización de los códigos QR de alta densidad fortalece la CPV como un documento confiable para la ciudadanía, al integrar infraestructura criptográfica robusta con claves generadas en módulos HSM, que es un dispositivo físico de alta seguridad diseñado para gestionar, proteger y almacenar claves criptográficas y esquemas de cifrado asimétrico de hasta 8,192 bytes, lo que permitirá verificar la autenticidad de la identificación, detalló la consejera Carla Humphrey.