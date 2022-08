Preparan Festival de juegos tradicionales en CDMX

AIDA RAMÍREZ

Foto: @Claudiashein

Con el objetivo de recuperar los juegos tradicionales de la capital del país y los niños la movilidad tras el enclaustramiento de la pandemia por Covid-19, del 18 al 20 de agosto se llevará a cabo el Festival “La Ciudad es nuestro patio”, con lo que se finalizarán las actividades de las vacaciones de verano.

Al encabezar la presentación del evento, que se efectuará en la explanada del Monumento a la Revolución, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que su administración ha dado una mayor atención a los niños y niñas de la capital.

Ello, con las becas para quienes estudian en escuelas públicas, con el mejoramiento de los planteles y ahora, con este evento, durante el periodo de vacaciones, para recuperar las calles y que los niños y jóvenes retomen actividades físicas como jugar resorte, saltar la cuerda, jugar al balero, al trompo o al yo-yo.

“Está bien que estén con los videojuegos, pero se trata de quitar el sedentarismo y que los menores recuperen su movimiento y su salud a través de juegos tradicionales”, señaló en conferencia de prensa.

Sheinbaum Pardo no descartó que esta recuperación de actividades sea “permanente”, por lo que ya se habla con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México para que en los planteles de educación básica se recuperen este tipo de actividades, a la hora del recreo y en donde el gobierno capitalino estaría llevando el material.

Javier Hidalgo, director del Instituto del Deporte, comentó que la explanada se dividirá en cinco espacios, en donde los promotores culturales y de “Ponte Pila”, quienes darán indicaciones.

Consideró que con esta actividad, se trata de recuperar a la Ciudad de México de hace algunos años, jugando al trompo, el yo-yo, “que no se pierdan estos juegos”, y rescatando la tradición de estos juegos infantiles “que ahora los niños ya no lo hacen; no es añorar los juegos sino el que los niños ya no puedan jugarlos porque se ha perdido la calle”.

Explicó que un área se denominará El patio, donde se desarrollarán juegos que se hacían en el patio como salto del resorte, las traes, quemados, clases masivas, avioncito, saltar la cuerda, encantados y stop

Otro será “La reta”, con la cascarita, el tochito y el futbéis; en la Pista se retomará la bicicleta, la avalancha y los carritos, con una ruta dentro y alrededor de la explanada.

Mientras que en la kermese habrá lo típico como el registro civil, la cárcel, ponle la cola al burro; aro a la botella; frutería, puesto de palomitas, puestos de agua y alegrías.

En “Los juegos”, considerada la parte sustancial, se jugará el yo-yo, el balero, a las canicas con todas sus modalidades, la matatena y el trompo, además de los considerados “juegos monumentales” de mesa como serpientes y escaleras, en donde “si tienes buenos hábitos, subes, de lo contrario, bajas”; lotería, pirinola, la oca, el jenga, damas chinas y palitos chinos.

Reconoció que se tomaron en cuenta otras actividades como las coleadas y el burro entamalado, pero no pasaron a formar parte del evento porque “rebasan lineamientos de Protección Civil”.

Hidalgo señaló que habrá una dinámica para llenar un álbum con actividades de los cinco espacios y se harán acreedores de premios como juguetes tradicionales.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la CDMX, insistió en la importancia de estas actividades para recuperar las calles, para que sean entornos seguros y recreativos para los infantes.

“Porque el juego, además de que los niños pueden convivir, aprender y hacer amigos, es un impulso importante para los procesos artísticos, para reinventar y crear nuevas posibilidades; y es, además, una estrategia para la convivencia familiar”, señaló.

Y es el cierre del verano divertido, en donde alrededor de 50 mil pequeños se han visto beneficiados en las más de 200 sedes.