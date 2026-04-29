Preparan operativo para América vs. Pumas en el Banorte; a evitar que se crucen las barras

Las barras del América serán colocadas en Cabecera Norte, mientras que la Rebel en la Cabecera Sur del Coloso de Santa Úrsula

Mientras Club América y Pumas UNAM se preparan para la ida del Clásico Capitalino en cuartos de final, la cual se disputará en el Estadio Banorte, la policía capitalina también alista un importante operativo de seguridad para el encuentro.

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Al tratarse no solo de un partido de Liguilla, sino de alto riesgo por la rivalidad entre ambos clubes, será necesario implementar un dispositivo que garantice el orden y evite cualquier brote de violencia dentro y fuera del estadio.

Además, al ser una serie de eliminación directa, y aunque aún falta la vuelta en Ciudad Universitaria, desde el primer partido se espera un ambiente intenso en las gradas, especialmente por la presencia de las barras de ambos equipos.

Uno de los principales objetivos del operativo será evitar cualquier contacto entre las barras. Se tiene previsto que los aficionados de Pumas UNAM ingresen por la zona de Imán, mientras que los seguidores de Club América lo hagan por Calzada de Tlalpan, replicando la logística que se utilizaba en el Estadio Azteca antes de su remodelación.

En cuanto a la distribución dentro del inmueble, las barras del América —Monumental 16, Ritual del Kaoz y Disturbio 77— se ubicarán en la cabecera norte, mientras que la La Rebel estará en la cabecera sur, con el objetivo de mantener la mayor distancia posible entre ambos grupos.

Asimismo, conforme se acerque el partido, la Liga MX dará a conocer más detalles sobre el operativo, incluyendo la aplicación del protocolo conocido como “última milla”, que contempla el cierre de vialidades a 1.5 km del estadio.

También se informará el número de elementos de seguridad que estarán desplegados para resguardar las inmediaciones antes, durante y después del partido, considerando que se trata de un duelo de alta pasión entre dos de las aficiones más intensas del futbol mexicano.