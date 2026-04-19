Prescott ve gran nivel en Pickens y aumenta expectativas en Dallas Cowboys

Dak Prescott destacó el gran desempeño de George Pickens en la pretemporada, aumentando la expectativa sobre los Dallas Cowboys rumbo a 2026

El mariscal de campo Dak Prescott ya comenzó a tomar ritmo de cara a la nueva temporada de la NFL y lo hace con optimismo, especialmente por la integración de su nuevo receptor, George Pickens.

TE PUEDE INTERESAR: Mateo Chávez y AZ Alkmaar, Campeones de Copa en Países Bajos

Durante actividades recientes, Prescott confirmó que ambos han coincidido en entrenamientos de pretemporada, destacando el compromiso y nivel físico del receptor. Según el quarterback, Pickens ha mostrado una rápida adaptación al equipo, lo que genera expectativas positivas en la ofensiva de los Dallas Cowboys.

El equipo texano aseguró la permanencia del receptor al colocarle la etiqueta de jugador franquicia, con un salario proyectado de más de 27 millones de dólares para 2026. Sin embargo, ambas partes aún tienen margen hasta mediados de julio para negociar un contrato a largo plazo, mientras la directiva ha descartado, por ahora, cualquier posibilidad de intercambio.

Desde la cúpula del equipo, encabezada por Jerry Jones, existe confianza en que Pickens será pieza clave en el futuro de la franquicia. Esta visión se refuerza con una pretemporada particularmente movida, en la que Dallas ha sumado talento en distintas posiciones para fortalecer tanto la ofensiva como la defensiva.

A la par de estos movimientos, Prescott también se mostró entusiasmado por lo que viene en el Draft de la NFL 2026, donde el equipo buscará añadir jóvenes promesas. Aunque evitó especular sobre posibles decisiones, dejó claro que confía en que la organización hará selecciones que eleven el nivel competitivo del plantel.

Con nuevas incorporaciones, ajustes estratégicos y una conexión en desarrollo entre Prescott y Pickens, los Cowboys apuntan a ser uno de los equipos a seguir en la próxima campaña.