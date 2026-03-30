Presenta diputada Judith Vanegas denuncia ante Fiscalía Electoral

Aseguró que fueron distribuidos en Milpa Alta miles de panfletos con mentiras en su contra y por ser mujer

La diputada local Judith Vanegas dio a conocer que presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales por violencia política en razón de género, tras la difusión de miles de panfletos en Milpa Alta con mentiras sobre su trabajo.

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En conferencia de prensa, explicó que en los 12 pueblos de la demarcación se repartió un periódico falso, en el que se le hacen acusaciones, lo que consideró como un operativo organizado y con recursos.

Cuestionada sobre si estos ataques podrían ser fuego amigo, ante la proximidad de las elecciones, la legisladora de Morena no descartó esa posibilidad y señaló que será la Fiscalía quien realice las investigaciones.

“No vamos a permitir la desinformación ni la violencia, menos la violencia política de género”, advirtió, acompañada de Diana Sánchez Barrios y Paulo García, vocero de la bancada de Morena.

Detalló que tras una evaluación positiva de su trabajo, comenzaron a surgir panfletos y redes sociales con información falsa, con la intención de polarizar y dividir a la ciudadanía.

“No nos van a dividir, no nos van a confrontar y no nos van a detener”, afirmó la legisladora.

Precisó que los ataques rebasaron el límite, ya que se han centrado en su condición de mujer, lo que ya fue denunciado formalmente.

Vanegas Tapia aseguró que esta campaña responde al miedo al trabajo territorial y a su aceptación social, y acusó que hay quienes buscan regresar a los privilegios.

Finalmente, advirtió que continuará su trabajo en territorio, con acciones para la ciudadanía y programas como Yolopilli, Tlacualli y el Módulo Itinerante, en beneficio de la población.