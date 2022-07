Presenta Monreal su #RapReal

POR RITA MAGAÑA

El coordinador de Morena en el Senado y aspirante a la candidatura presidencial de su partido, Ricardo Monreal, presentó su #RapReal, una producción de Monrimoments, a fin de que la sociedad lo identifique.

En sus redes sociales, Ricardo Monreal agradeció el talento de Samantha, José, Diego, Ricardo y Andrés por su invitación para compartir el micrófono en esta colaboración, “se la rifaron”.

El video tiene una duración de 2:38 minutos, donde Monreal hace una introducción: “No me gustan las poses, me gusta ser natural, sin frivolidades y sin poses un político tiene que ser auténtico”.

Luego, el senador comienza su interpretación a ritmo de rap frente a un micrófono, con audífonos puestos, con traje azul marino, bailando y con una sonrisa.

“¡Hola!, soy Ricardo, senador con doctorado, el progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado.

“Yo si soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo, lo es mi dedicación y el trabajo realizado. Aspirante desde abajo, la experiencia de mi lado.

“Diputado, senador, gobernante de mi estado. Soy maestro de la UNAM, frente a un grupo de estudiantes les enseño el derecho y el país salga adelante.

En cada estrofa de la canción se muestran imágenes de sus actividades, como senador, de su labor desde todos los cargos que ha tenido y en actos multitudinarios.

“El futuro abanderado sin ser nunca mencionado, aunque todos me conozcan por las reformas de AMLO, soy ajeno a la traición, yo nunca me he rajado en ninguna elección en la que he participado.

“Siempre he sido leal con la gente y mis paisanos, tengo mi propio criterio y nadie puede cuestionarlo. Sencillo desde niño, Zacatecas bien lo sabe, soñador desde chiquillo. Siempre quise cambios grandes.

“Paso a paso conquiste todo sitio al que llegué, buenas cuentas entregue y su cariño me gane y fue gracias a mi fe que yo salí adelante. El Santo Niño de Atocha siempre ha sido mi estandarte”.

Durante el video tiene un coro: “Todos con Monreal” “Todos a luchar”, y termina con el político zacatecano en mangas de camisa junto un grupo de jóvenes.