Presenta Sheinbaum a grupo de académicos analistas del fracking

El gobierno federal convocó a especialistas de universidades públicas e institutos de investigación. El análisis incluirá impacto ambiental, hídrico y social, con un primer diagnóstico previsto en dos meses

El gobierno federal convocó a un grupo de especialistas de universidades públicas e institutos de investigación para evaluar bajo qué condiciones es viable la explotación de gas no convencional en México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el objetivo es contar con un diagnóstico técnico que permita tomar decisiones sobre este recurso en función de la soberanía energética.

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El grupo está integrado por académicos de la UNAM, la UAM, el IPN, la UANL, así como especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. También participan centros de investigación vinculados con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Sheinbaum indicó que los especialistas deberán analizar variables geológicas, hídricas, ambientales y tecnológicas. “Que se pongan de acuerdo, vean qué hay que investigar adicionalmente y que en dos meses nos puedan dar una primera orientación”, señaló. Agregó que, en caso de existir zonas con factibilidad, se abriría un proceso de consulta con comunidades.

La secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, explicó que el equipo tiene carácter multidisciplinario debido a la complejidad del tema. Señaló que se requiere integrar conocimientos en geología, perforación, tratamiento de agua y cambio climático. “El agua es el eje transversal, desde su inyección hasta su reúso en circuitos cerrados”, afirmó.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, subrayó que el análisis incluirá costos ambientales y sociales, además de beneficios económicos. Indicó que la evaluación considerará tecnologías disponibles para reducir impactos y la aportación del recurso a la soberanía energética.

Gustavo Pacheco López, rector de la UAM, afirmó que la dependencia del gas natural importado representa una vulnerabilidad para el país. Señaló que el gas debe entenderse como un combustible de transición y ofreció el rigor científico de la institución para asegurar que cualquier explotación se lleve a cabo con estándares de sustentabilidad y gestión de riesgos. Destacó proyectos como la microbiorrefinería rural y el desarrollo de biocombustibles como parte de una ruta tecnológica propia.

El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, indicó que la institución participará con dos ejes: evaluación técnica operativa y sustentabilidad ambiental. Explicó que el Politécnico aportará especialistas en ingeniería de hidrocarburos, perforación y diseño de pozos, así como centros de investigación enfocados en manejo del agua, impacto ambiental y ordenamiento territorial. Señaló que el objetivo es integrar criterios técnicos con protección de recursos naturales y bienestar de las comunidades.

La presidenta señaló que México depende en 75 por ciento del gas natural importado de Estados Unidos, lo que representa una vulnerabilidad energética. Explicó que el país mantiene como prioridad el desarrollo de energías renovables, con una meta de 40 por ciento de generación al 2030, pero afirmó que el análisis del gas no convencional forma parte de la estrategia energética nacional.