Presenta Sheinbaum plan para reducir trámites: fija plazo de 90 días a inversiones

Anunció un paquete de simplificación administrativa y energética que incluye ventanillas únicas, con el objetivo de acelerar proyectos y dar certeza jurídica al sector productivo

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un paquete de medidas para simplificar trámites, acelerar inversiones y reforzar la infraestructura energética como parte del Plan México.

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“Hoy anunciamos que estamos acelerando procesos, simplificando mecanismos y fortaleciendo la certeza jurídica”, afirmó la presidenta durante su mensaje ante representantes del sector empresarial.

El paquete incluye la autorización de cinco mil megawatts de generación privada de energía renovable y el anuncio de 11 mil megawatts adicionales mediante inversión mixta en 81 proyectos. También se establece que proyectos de hasta 20 megawatts podrán tramitar un solo permiso ante la Secretaría de Energía.

Las medidas forman parte de una estrategia presentada desde el inicio del gobierno bajo el Plan México, que busca aumentar la producción nacional, fortalecer el mercado interno y sostener las exportaciones en un contexto internacional marcado por cambios en la política económica de Estados Unidos.

“El objetivo del Plan México es producir más en nuestro país, impulsar el mercado interno y fortalecer nuestras exportaciones”, señaló la presidenta.

También anunció la creación de ventanillas únicas para inversión y comercio exterior, con un plazo máximo de 90 días para autorizar proyectos, así como la simplificación de trámites en Cofepris y la eliminación de duplicidades fiscales.

Las medidas responden a solicitudes del sector productivo para reducir obstáculos administrativos y dar certeza en auditorías, con el compromiso de evitar doble tributación y retroactividad en revisiones fiscales.

Sheinbaum reportó indicadores económicos que incluyen inflación de 4.53 por ciento, tipo de cambio en 17.52 pesos por dólar y más de 278 mil empleos formales generados en el primer cuatrimestre de 2026.

El paquete busca consolidar condiciones para la inversión y el empleo, con impacto directo en el desarrollo económico y la capacidad del país para sostener crecimiento con base en infraestructura y certidumbre regulatoria.