Presentan “ABC de las emociones” para jóvenes en escuelas

La estrategia está dirigida a jóvenes de 14 a 18 años, con acciones en escuelas, campañas públicas y brigadas comunitarias, priorizando la prevención de ansiedad, violencia y consumo de drogas

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la estrategia nacional “ABC de las emociones”, enfocada en la salud mental de jóvenes, mediante intervención en escuelas, distribución masiva de materiales y fortalecimiento de servicios públicos, en coordinación con las secretarías de Salud y Educación.

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“Es una campaña de sensibilización masiva”, explicó la mandataria, al detallar que habrá actividades semanales en aulas con dinámicas participativas sobre emociones y salud mental.

La estrategia contempla la participación de 2 mil especialistas que brindarán atención directa en planteles, además del fortalecimiento de la Línea de la Vida, ahora con mayor cobertura en problemas emocionales.

El modelo incluye visitas domiciliarias y coordinación con hospitales y centros de salud, con el objetivo de garantizar seguimiento continuo a jóvenes en todo el país.

El secretario de Salud, David Kershenobich, indicó que el plan se basa en datos sobre consumo de sustancias, donde se registra 10% de malestar psicológico, 18.1% de exposición a violencia y 4.7% de consumo de drogas en adolescentes.

La estrategia contempla la impresión de 18 millones de guías para estudiantes, docentes y familias, además de una hora semanal de actividades socioemocionales en secundaria y bachillerato a partir de mayo.

El titular de Educación, Mario Delgado, destacó que las escuelas son clave para la estrategia, incorporando formación socioemocional para identificar, comprender y regular emociones.

El plan incluye 300 brigadas de salud que visitarán escuelas y una línea de atención 24/7 vía telefónica y WhatsApp, con inicio previsto en mayo y expansión en el siguiente ciclo escolar.

La subsecretaria Tania Rodríguez informó que las guías abordarán salud mental, impacto de redes sociales y señales de alerta, buscando fortalecer la comunicación entre estudiantes, docentes y familias.

Por su parte, Yerania Enrique López señaló que las brigadas atenderán temas como ansiedad, violencia digital y presión social, ofreciendo herramientas de autocuidado y detección temprana.

Finalmente, Leticia Ramírez subrayó que la estrategia responde al aumento de ansiedad y depresión tras la pandemia de COVID-19, e incluye asambleas con familias y refuerzo de canales de atención para jóvenes en riesgo.