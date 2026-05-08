Presentan alianza para evitar trata de personas y proteger a niñas y niños en el Mundial 2026: “Decidimos actuar y no esperar”

Guadalajara, Jalisco.- Hace 13 años en un vuelo de Ciudad de México a Cancún, una niña lucía extremadamente incómoda entre un mundo de pasajeros. Enrique Beltranena se encontraba a bordo —como parte de sus supervisiones personalizadas como fundador y CEO de Volaris— y de inmediato notó un profundo miedo en los ojos de la menor. El equipo de cabina la aisló y descubrió que sus padres la habían vendido a una red de trata de personas. Así fue como comenzó una lucha contra este delito, que ahora ha sumado esfuerzos rumbo al Mundial 2026.

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En cerca de un mes, México recibirá entre 5.5 y 6 millones de visitantes con motivo del Mundial 2026. En ese contexto de creciente movilidad internacional rumbo a la mayor fiesta futbolística del mundo, Volaris y el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) han anunciado la primera alianza en México entre una aerolínea y un grupo aeroportuario para prevenir la trata con fines de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

“Hay que aprender a ver lo que está sucediendo, en nuestras puertas de abordaje, en nuestros restaurantes. Por eso se hace un trabajo de hace más de una década, decidimos actuar y no esperar y no hacerle que alguien haga su actividad. Hemos encontrado una organización pionera en la prevención y en el contexto de los viajes. En tan solo tres años hemos logrado cambiar el destino de 18 niñas y niños. El número tal vez les parece poco, pero en México transitan en este tipo de problemas más de 20 mil personas”, dijo en conferencia de prensa el mandamás de Volaris, Enrique Beltranena Mejicano.

“Es un profundo orgullo que hemos sido la aerolínea pionera en adherirse a estos protocolos y es un estándar internacional para la planeación de este tema. Entendimos algo muy importante: la seguridad, no solo se trata de operar seguramente, sino también de operar un traspaso humano mucho más profundo que el que perseguimos”, abundó.

La iniciativa establece, por primera vez, un sistema coordinado que permitirá identificar y actuar ante este delito, tanto en tierra como en el aire. El proyecto es el resultado del trabajo conjunto entre el Grupo Aeroportuario del Pacífico, la aerolínea y ECPAT, una red mundial de organizaciones de la sociedad civil dedicada a prevenir y poner fin a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, en busca de articular a estas instituciones y a la autoridad con el fin de lograr una respuesta más efectiva ante posibles casos.

Esta alianza resulta principalmente relevante en el contexto de la próxima Copa Mundial de la FIFA, la cual representa una de las mayores oportunidades económicas y turísticas para el país, con una movilización sin precedentes de visitantes, turistas y viajeros nacionales e internacionales. Se estima la llegada de 5.5 millones de visitantes adicionales a México, así como una derrama económica nacional cercana a los 81 mil millones de pesos y la generación de aproximadamente 90 mil empleos temporales.

“Estamos a pocos días del Mundial. Estamos contando ya con relojito los días, y claro, el Mundial va a ser un evento en el que vamos a tener muchísimos visitantes y esperamos para ello tener reforzadas estas medidas. Pero no solamente es el Mundial, es todo lo que sigue. Necesitamos que este tipo de prácticas, este tipo de alianzas se queden por el resto del tiempo en nuestros destinos, en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en nuestros pueblos mágicos y también en el resto del país y en el resto de los aeropuertos”, señaló Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco.

Fotos: Martín Avilés



“Si nosotros desde lo institucional, no reforzamos las medidas de seguridad, de protección de Derechos Humanos de todas y todos, tenemos que hacer un esfuerzo en su modo como gobierno para que este esfuerzo maravilloso que están haciendo desde el aeropuerto, desde los aeropuertos, desde Volaris, que es la aerolínea de casa, se sume con lo que estamos haciendo ya en el gobierno”, agregó.

Es así que, en este contexto, la aerolínea que transporta el mayor número de pasajeros en México, tendrá un papel fundamental, con la expectativa de movilizar a 3.8 millones de pasajeros durante las fechas mundialistas. Por su parte, GAP, operador de 12 aeropuertos en México, muchos que funcionarán como puerta de entrada para los aficionados, será también un actor estratégico para el turismo y la conectividad del país. La relevancia del transporte aéreo para este evento también se refleja en la inversión federal cercana a los 9 mil millones de pesos anunciada para fortalecer la infraestructura aeroportuaria.

“En GAP no solo brindamos servicios aeroportuarios, también asumimos un rol activo en la prevención de riesgos dentro de nuestros aeropuertos. Con la implementación de este protocolo, en coordinación con Volaris, fortalecemos un sistema que integra la observación en tierra y en el aire, lo que nos permite anticipar y atender, de manera más eficaz, posibles situaciones que puedan vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes, consolidando así entornos aeroportuarios más seguros para todos e impulsando una industria ética”, puntualizó Raúl Revuelta, director general de GAP.

Aquella niña que fue salvada de las garras de la trata de personas en pleno vuelo con una pizca de suerte, es ahora una exitosa abogada de Avianca. Con ese ejemplo de acción como inspiración, esta alianza busca que cada vez sean más los menores rescatados de estos casos, en busca de erradicar por completo estas prácticas que tanto daño hacen a la sociedad.

“Es tan triste su historia y pudimos darle seguimiento a ese caso. Logramos hacer de su vida un cambio dramático y sin protocolos, sin un proceso y sin saber qué hacer. Pero con una sospecha y una acción, ese día se cambió el destino de la hoy abogada”, finalizó Enrique Beltranena.