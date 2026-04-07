Presentan aspirantes a consejeros del INE examen en la Cámara de Diputados

Los mejor calificados pasarán a la etapa de evaluación de idoneidad y de ahí a las entrevistas personales

Los alrededor de 369 aspirantes a los tres cargos vacantes en el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) acudieron este lunes a la Cámara de Diputados para presentar, en el salón de sesiones, su evaluación de conocimientos. De ellos, los mejores evaluados, hasta el 50 por ciento y respetando la paridad de género, pasarán a la etapa de entrevistas.

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A diferencia de 2023, cuando el examen se respondió en tabletas, ahora fue en papel y se aplicaron 3 versiones distintas, cada una con 100 preguntas de opción múltiple, a resolverse en 120 minutos. Los temas fueron fiscalización, derecho constitucional, marco constitucional en materia electoral, procedimientos electorales e historia electoral del México contemporáneo, Derechos Humanos, sistema de gobierno y partidos políticos.

Los resultados se darán a conocer el próximo 9 de abril, para que entre el 10 y el 12 de abril se haga la evaluación de idoneidad y las entrevistas se realicen entre el 14 y el 16 de abril para que las tres quintetas sean enviadas al pleno para su votación; los nuevos consejeros electorales deben ser aprobados por mayoría calificada.

El primero en concluir la evaluación, en alrededor de 90 minutos, fue Hidalgo Victoria Maldonado, quien dijo confiar en el Comité Técnico de Evaluación y en que la Cámara de Diputados hará trabajo pulcro.

Sin embargo, uno de los aspirantes, que renunció a seguir en el proceso, Francisco Rojas Chiza, denunció que su retiro funciona como una señal de alerta pública sobre la necesidad de mayor transparencia y corrección en los procedimientos de selección de autoridades electorales.

El exjefe de oficina de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, Flavio Cienfuegos, señalado como uno de los favoritos a ocupar uno de estos cargos, aseguró que sólo existe una relación profesional con la consejera, que no se traduce en un favoritismo para el proceso. “Hay mucha competencia, hay personas muy capaces, veremos qué dice el comité”, dijo tras concluir su examen.

A su vez, la presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Diana Talavera, confió en que no habrá beneficios hacia ciertos aspirantes y advirtió que el INE debe dar certeza a la ciudadanía, no tener conflictos que puedan poner en complicaciones al propio órgano electoral.

Otro de los aspirantes que asistieron a presentar su examen, Hernán González, consejero del Instituto Electoral de Tabasco, apuntó que este proceso parte de una convocatoria pública y todos tienen derecho a participar, incluyendo los perfiles mencionados como cercanos a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Por lo que se refiere a la inclusión en cada quinteta de representantes de grupos de atención prioritaria, como indígenas, migrantes, integrantes de la comunidad LGBTTI y adultos mayores, el Comité Técnico de Evaluación respondió que lo hará en la medida de lo posible y si ello no altera el proceso de selección de aspirantes.