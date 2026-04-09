Presentan diputados panistas reformas para la Ley de Reconstrucción

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Reconstrucción de la CDMX. Tras el accidente en el inmueble de San Antonio Abad, la diputada Lizzette Salgado Viramontes y el coordinador de los diputados panistas, Andrés Atayde, aseguraron que es fundamental corregir errores y vacíos de la legislación actual.

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La legisladora subrayó que lo sucedido no es un hecho aislado ni producto del azar, sino la consecuencia directa de un marco normativo deficiente que regula la reconstrucción tras el sismo de 2017. “Hoy tenemos una ley plagada de ambigüedades, vacíos y zonas grises que permiten interpretaciones contradictorias entre las autoridades. Bajo el falso argumento de agilizar procesos, se han relajado requisitos indispensables para garantizar la vida y la seguridad de las personas“, afirmó Salgado Viramontes.

Agregó que tras un análisis minucioso de la ley vigente, se detectaron problemas estructurales que requieren atención inmediata e incluyen facultades discrecionales, es decir, autoridades con atribuciones excesivamente amplias y sin límites claros; caos administrativo, reflejado en la falta de coordinación efectiva entre las distintas instancias de gobierno; omisión de supervisión, que es la ausencia de obligaciones explícitas para vigilar el cumplimiento de las normas, y, finalmente la vulnerabilidad técnica, un diseño normativo que deja la seguridad estructural y la protección civil al arbitrio de interpretaciones.

Enfatizó que cuando una ley permite lecturas tan distintas ante un mismo caso, el problema deja de ser meramente administrativo para convertirse en un error de diseño legal que pone en riesgo a los capitalinos. “Desde el PAN no permitiremos que la burocracia y las leyes mal hechas sigan cobrando facturas en la seguridad de nuestra ciudad.

El derrumbe del edificio de San Antonio Abad no debió ocurrir.



Fue la consecuencia de malas decisiones, omisiones y de un marco legal mal diseñado.



Para evitar que pase de nuevo, hoy presenté una iniciativa de reforma a la Ley de Reconstrucción que busca tres cosas:



Cerrar… pic.twitter.com/fRzfnRFESc — Liz Salgado Viramontes (@Liz_SalgadoV) April 9, 2026

Por ello, propuso redefinir las facilidades administrativas, para que sirvan para agilizar trámites, pero nunca para sustituir o relajar requisitos de seguridad; establecer obligaciones claras de coordinación y supervisión entre la Comisión, las alcaldías, el Instituto de Seguridad de las Construcciones y la autoridad de protección civil; precisar consecuencias jurídicas claras, de tal manera que otorgar facilidades en contra de la ley constituya responsabilidad administrativa y patrimonial; blindar la jerarquía normativa, dejando expresamente establecido que ningún acuerdo administrativo puede estar por encima de la ley en materia de seguridad estructural; crear un registro público de obras de reconstrucción, accesible a la ciudadanía, que permita conocer qué se está construyendo, en dónde y en qué condiciones.

🏛️🧱🪒 Desde el #CongresoCDMX, la diputada @Liz_SalgadoV (PAN) propuso fortalecer el marco de reconstrucción de la #CDMX, cerrar vacíos legales, mejorar la coordinación institucional y garantizar mayor transparencia y certeza administrativa. pic.twitter.com/RBgYPpniCb — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) April 8, 2026

Además, establecer mecanismos de supervisión permanente en obras de alto riesgo; ampliar la cobertura de la ley para incluir también inmuebles no habitacionales vinculados al proceso de reconstrucción.