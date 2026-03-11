Presentan oficialmente el festejo de rejones en Los Azulejos

Presentan la corrida de rejones en Los Azulejos, homenajeando a Ramón Serrano y con toros de Zacatepec.

CIUDAD DE MÉXICO.- Este mediodía fue presentada de manera oficial ante los medios de comunicación la corrida de rejones que se celebrará el próximo sábado 21 de marzo a las 13:00 horas en la plaza Conchita Cintrón del Centro Caballar “Los Azulejos”, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El encargado de dar a conocer los pormenores del festejo fue el ingeniero Paco Barona, presidente y director del Centro Caballar Los Azulejos, quien destacó que, como es tradición, se trata de una corrida con causa benéfica. En esta ocasión, además, el evento estará dedicado como homenaje póstumo a don Ramón Serrano “El Rey del Quiebro”.

En el cartel figuran el rejoneador navarro Guillermo Hermoso de Mendoza, así como los mexicanos Mario Sandoval, Tarik Othón y el novillero rejoneador Emilio Cano. Asimismo, se anunció la participación de los grupos de Los Forcados Mexicanos y Los Forcados Amadores de México, quienes aportarán emoción al festejo. Para la ocasión se lidiarán toros de la ganadería de Zacatepec.

Durante su intervención, Paco Barona agradeció la presencia de los toreros y subrayó que esta corrida llegará a su décimo quinta edición. Recordó que desde su origen estos festejos han tenido un carácter solidario: inicialmente en apoyo a la educación y, durante los últimos tres años, en beneficio de sectores vulnerables del municipio.

Por su parte, Mario Sandoval se mostró muy contento de formar parte de una corrida tan especial como la de Los Azulejos, señalando que se trata de un escenario donde siempre se hacen las cosas con gran categoría.

En el mismo tenor, Tarik Othón agradeció a Paco Barona por tomarlo siempre en cuenta en este tipo de festejos, donde —dijo— se siente muy acogido y en los que se conforman carteles de gran competencia, con toros de bravura y calidad como los de la ganadería de Zacatepec.

El joven Emilio Cano expresó su ilusión por participar en un lugar que se distingue por organizar festejos de gran nivel, y manifestó su deseo de estar a la altura de esta importante corrida.

Finalmente, el ganadero Alejandro Muñoz, de Zacatepec, señaló sentirse muy contento de colaborar en un festejo donde las cosas se hacen con seriedad y responsabilidad. Para esta ocasión —indicó— se ha preparado un encierro con edad y cuajo, confiando en aportar su granito de arena para el éxito de la corrida.