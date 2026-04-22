Presidenta recibe al Alto Comisionado de la ONU en Palacio Nacional

El encuentro ocurre tras la activación de un procedimiento internacional por desapariciones en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en Palacio Nacional. El encuentro abordó la situación de desapariciones en México y abrió un canal de cooperación internacional.

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Türk llegó al recinto antes de las 10:00 horas y fue recibido por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. La reunión se extendió cerca de una hora y media y concentró a autoridades federales en materia de derechos humanos.

Al concluir el encuentro, Türk salió acompañado por Rosa Icela Rodríguez, quien encabezó la despedida junto con Arturo Medina y otros funcionarios que participaron en la reunión.

El Alto Comisionado inició actividades el 20 de abril en la Secretaría de Gobernación. Después sostuvo encuentros con colectivos de madres buscadoras y autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con énfasis en casos de desaparición.

El martes, el Senado de la República recibió al funcionario internacional. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, señaló en redes sociales: “el diálogo abierto siempre será fundamental para la democracia”.

Por la tarde de este miércoles, la Organización de las Naciones Unidas convocó a conferencia de prensa de cierre de la visita de Volker Türk, donde el funcionario presentará un balance de su agenda y posicionamientos sobre derechos humanos en el país.

La visita ocurre tras la activación de un procedimiento del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU contra el Estado mexicano. El mecanismo se aplicó por casos documentados en Coahuila y Veracruz en administraciones anteriores.

El proceso del comité representa un mecanismo excepcional dentro del sistema internacional. La revisión incluye análisis de desapariciones ocurridas durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con base en denuncias acumuladas.

El gobierno federal mantiene interlocución con organismos internacionales en materia de derechos humanos. La reunión con Türk se inscribe en una estrategia para responder a observaciones externas y articular acciones institucionales.