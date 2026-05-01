Advirtió que, al tratarse de procesos de distinta naturaleza a las elecciones federales, cada uno debe seguir su propio cauce.

Es necesario separar las elecciones federales de 2027 de la elección judicial, porque ambas son de naturaleza distinta y requieren diferentes condiciones para su realización, aseguró el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz.

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Insistió en que la elección judicial tiene una naturaleza distinta de la elección en la que contienden los partidos políticos, y por lo tanto deben llevarse a cabo en periodos diferenciados, con el propósito de cada una tenga su propio cauce.

En un encuentro realizado en las instalaciones del Consulado de México en San Diego, California, con líderes de la comunidad mexicana migrante, el magistrado señaló la importancia de que ejerzan sus derechos político-electorales.

Ante ello habló de la tarea que realizan quienes conforman el Tribunal Electoral para garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía para votar y ser votado en las elecciones federales, estatales y municipales, sobre todo para formar parte en la toma de las decisiones trascendentes del país.

Asimismo, escuchó los planteamientos de las representaciones de los distintos grupos de connacionales en esa ciudad, una de las 10 más importantes en Estados Unidos, con quienes reflexionó sobre los retos asumidos en las elecciones federales de 2024, la importancia de los primeros comicios de juzgadores del Poder Judicial en 2025 y los desafíos para 2027.

Bátiz se ofreció a transmitir sus propuestas a las autoridades mexicanas correspondientes, para que sean consideradas para próximas jornadas electorales.

En la reunión, Bátiz García destacó la relevancia de una justicia electoral cercana, de una justicia electoral desde el territorio, porque la democracia se fortalece cuando las instituciones escuchan, aprenden y se acercan.

Por ello, aseguró, resulta trascendental este encuentro con la comunidad mexicana en San Diego, California, porque para los organismos electorales mexicanos, y en particular para el TEPJF, es de gran importancia conocer y atender sus consideraciones.

Gilberto Bátiz destacó que en el marco del 30 aniversario de la creación del TEPJF se están realizando una serie de encuentros con la ciudadanía, dentro de los cuales se inscribe el diálogo realizado con los migrantes mexicanos que residente en San Diego, California, Estados Unidos.