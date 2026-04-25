Presume PAN buenos resultados de sus gobiernos en materia de seguridad

Asegura que las alcaldías gobernadas por la oposición son los lugares donde la gente se siente con mayor seguridad.

El coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Andrés Atayde, destacó los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la cual ratifica que las alcaldías gobernadas por la oposición son los lugares donde la gente se siente con mayor seguridad en la capital del país.

Atayde Rubiolo enfatizó que los datos del primer trimestre de 2026 no dejan lugar a dudas: la estrategia de proximidad y el uso de tecnología en las alcaldías de oposición está dando resultados y aumenta la calidad de vida de quienes habitan ahí.

Precisó que mientras gobiernos de oposición como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Cuajimalpa y Cuauhtémoc lideran resultados en seguridad, los gobiernos de Morena en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco son los más inseguros de la capital del país.

“Benito Juárez se consolida una vez más como la alcaldía más segura de la CDMX y de las mejores en el país, con una percepción de inseguridad de apenas el 14.8 por ciento. Son ya 22 trimestres de liderazgo ininterrumpido“, dijo.

En tanto, Miguel Hidalgo registró un avance histórico, bajando la percepción de inseguridad del 51.1 por ciento al 36 por ciento. “Es un ejemplo de que, con voluntad política, se puede cambiar la realidad de una alcaldía en poco tiempo“, señaló Atayde.

El panista resaltó que Coyoacán, Cuajimalpa y Cuauhtémoc se mantienen con números positivos y consistentes, situándose muy por debajo de la media de inseguridad de las alcaldías vecinas gobernadas por el oficialismo.

En contraste, los datos del INEGI colocan a las administraciones de Morena en los últimos lugares de evaluación: Iztapalapa y Tláhuac continúan encabezando los índices de miedo, con más de 7 de cada 10 habitantes sintiéndose inseguros en su propio entorno.

Iztacalco y Azcapotzalco mostraron repuntes preocupantes en la percepción de violencia, superando el 65 por ciento de ciudadanos que temen caminar por sus calles.

“Es el contraste de dos visiones: mientras nosotros invertimos en patrullas y blindaje, Morena apuesta por la militarización que no ha dado resultados en las calles. Los gobiernos de Morena han reprobado en la tarea más importante: devolverle la paz a las familias”, sentenció.

Finalmente, Atayde hizo un llamado a replicar los casos de éxito de las alcaldías panistas en toda la capital para garantizar que el derecho a la seguridad no dependa del código postal donde se viva.