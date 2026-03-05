Prevén llegada de 10 mil aficionados británicos a Ciudad de México por el Mundial

Rumbo al Mundial, representantes de la Embajada del Reino Unido y de la Asociación de Fans de Futbol de Inglaterra acuden al C5 para conocer los protocolos de seguridad.

La Ciudad de México estima recibir alrededor de 10 mil aficionados británicos durante el Mundial de Futbol, de acuerdo con cálculos de la Asociación de Fans de Futbol de Inglaterra y de la Embajada del Reino Unido en México, por lo que representantes diplomáticos y de esa organización realizaron un recorrido por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para conocer los sistemas de seguridad y los protocolos de atención de emergencias que operan en la capital.

La visita fue encabezada por Gary Fisher, cónsul general del Reino Unido en México, y Sara Aguirre, oficial de enlace de futbol de la Embajada Británica, junto con Thomas Concannon y Ashley Brown, integrantes de la Asociación de Fans de Futbol de Inglaterra, quienes conocieron el funcionamiento del sistema de videovigilancia y de las líneas de emergencia.

Los representantes de la asociación explicaron que parte del interés de los aficionados británicos por viajar a la capital también está relacionado con la posibilidad de que las selecciones de México e Inglaterra se enfrenten el 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, en caso de que ambos equipos avancen a esa fase del torneo.

El C5 opera una red de 113 mil 814 cámaras de videovigilancia distribuidas en la ciudad, desde donde se monitorean espacios públicos y se coordinan los servicios de atención ante incidentes y emergencias.

Ashley Brown destacó la cobertura del sistema de videovigilancia y afirmó que “es un gran honor ver la operación del C5 y ver la increíble cobertura que tiene la ciudad. Ahora los aficionados ingleses podrán sentirse seguros mientras estén aquí”.

Como parte de los preparativos rumbo al Mundial, el C5 amplió desde el año pasado la red de videovigilancia en zonas turísticas en 34 por ciento, al pasar de cinco mil 324 cámaras a siete mil 128 dispositivos instalados en áreas de alta afluencia de visitantes.

También se reforzó la cobertura de seguridad en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, sede de cinco partidos del torneo, con la instalación de 203 cámaras adicionales, 77 botones de auxilio y 10 altavoces para atención de emergencias.

Thomas Concannon explicó que la visita tiene como objetivo promover la participación de los aficionados británicos en el Mundial con la certeza de que existen instituciones preparadas para atender cualquier eventualidad.

Por su parte, Salvador Guerrero Chiprés afirmó que “la Ciudad de México es la ciudad más segura del país” y señaló que la capital ha demostrado capacidad para realizar eventos masivos con saldo blanco, como el concierto de la cantante Shakira en el Zócalo, al que asistieron alrededor de 400 mil personas.