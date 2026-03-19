El dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, designó a Rosario Robles como coordinadora de la Red Ciudadana para la Defensa de México

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció la apertura del partido a candidaturas ciudadanas rumbo a las elecciones de 2027 y el nombramiento de Rosario Robles como coordinadora de la Defensa Ciudadana del PRI. En conferencia de prensa dijo que estas decisiones buscan fortalecer al partido frente a Morena y marcar una nueva etapa de mayor apertura hacia la sociedad.

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Al advertir que hoy está en juego el rumbo del país, la sobrevivencia de la democracia y la libertad de los mexicanos, anunció la designación de los Defensores de México, que recorrerán el territorio y, al mismo tiempo, dio a conocer que el tricolor se abrirá a la sociedad civil, para abanderar a quienes deseen participar y alcancen niveles competitivos.

“Defender a México frente a un gobierno empeñado en debilitar al Estado, confrontar a la sociedad y poner en riesgo el futuro de la nación es nuestra obligación y responsabilidad histórica“, dijo.

Acompañado por los coordinadores de los diputados y senadores, Rubén Moreira y Manuel Añorve, alcaldes, legisladores locales y federales, aseguró que todos ellos son mujeres y hombres que conocen el funcionamiento del Estado, que saben tomar decisiones complejas y que entienden que gobernar no es destruir lo que existe, sino mejorarlo.

En conferencia de prensa, precisó que estos Defensores de México son un grupo de perfiles que comenzarán a trabajar desde este mes en los estados con elecciones en 2027. Su objetivo es fortalecer la presencia del PRI en gubernaturas y otros cargos clave.

Además, anunció que el PRI modificó sus reglas de selección para permitir que personas sin militancia puedan competir por candidaturas y afirmó que “Aquel que quiera defender a México será bienvenido en el PRI, sea priísta o no“.

El dirigente nacional del PRI informó que Rosario Robles Berlanga será la Coordinadora de la Red Ciudadana para la Defensa de México, y argumentó que el país no necesita ocurrencias ni experimentos ideológicos; necesita rumbo, seriedad y eficacia.

Tras señalar que con el gobierno de Morena no ha habido nada constructivo o benéfico para el pueblo de México, aseveró que el PRI representa algo completamente distinto.

“Estamos abiertos a hacer equipo, establecer acuerdos y construir juntos, en unidad, un proyecto de nación a la medida del pueblo de México, sus necesidades y sus problemas más apremiantes”, señaló.

Expuso que cuando el país está en riesgo, las diferencias deben quedar en segundo plano, por lo que expresó que en el PRI va a sumar a todas las fuerzas políticas y sociales que entiendan que el país necesita un contrapeso real, una alternativa seria y una defensa firme de la democracia.