El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, aseguró que su bancada presionará en la Comisión Permanente para que Morena rinda cuentas por presuntas irregularidades y desvíos de recursos

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, Manuel Añorve advirtió que mantendrán su exigencia desde la Comisión Permanente para que Morena rinda cuentas por presuntas irregularidades y actos de corrupción vinculados a integrantes de la llamada Cuarta Transformación.

LEE ADEMÁS: López Rabadán pide prisión preventiva oficiosa para Rocha Moya

Señaló que su bancada demandará la apertura de carpetas de investigación por los sobrecostos en el Tren Maya, así como una explicación puntual sobre el Tren Interoceánico, particularmente por el descarrilamiento que dejó 14 personas fallecidas y 100 heridas, sin que, dijo, exista hasta ahora una investigación a fondo ni sanciones contra los responsables.

Añorve Baños indicó que también exigirán el esclarecimiento del desfalco superior a 15 mil millones de pesos en Segalmex y que se llame a rendir cuentas a su exdirector, Ignacio Ovalle Fernández. A esto sumó las presuntas irregularidades en Birmex, donde, afirmó, se habrían desviado más de 13 mil millones de pesos mediante compras de medicamentos a sobreprecio y procesos de licitación simulados.

Dijo que su grupo parlamentario exigirá que se investigue a familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en particular a su hijo Andrés Manuel López Beltrán, así como al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, por señalamientos que -dijo- han sido expuestos públicamente.

Asimismo, señaló que también pedirán que se revisen las actuaciones de Octavio Romero Oropeza durante su gestión al frente de Pemex, particularmente en relación con la refinería Dos Bocas, sobre la cual afirmó existen fallas operativas, incidentes recurrentes y afectaciones.

Finalmente, sostuvo que su bancada continuará insistiendo en la revisión de estos casos y en otros posibles desvíos de recursos, al señalar que las acusaciones deben ser investigadas y aclaradas, y que no puede haber impunidad en los señalamientos contra funcionarios vinculados a Morena.