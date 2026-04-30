El senador Alejandro Moreno viajará a EU para continuar las denuncias y aportar información sobre presuntos vínculos de funcionarios de Morena, incluido Rubén Rocha Moya, con el Cártel de Sinaloa

El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que su partido presentará en los próximos días una solicitud formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para que se le retire el registro a Morena como partido político, y exigió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum entregar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante las autoridades de Estados Unidos, tras las imputaciones formuladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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Moreno Cárdenas, en conferencia de prensa en la Cámara alta, informó que el recurso legal ya está en integración y será presentado con sustento jurídico para acreditar una “repetición de hechos graves” relacionados con la intervención del crimen organizado en procesos electorales. Señaló que la solicitud buscará que la autoridad electoral valore la gravedad de estos hechos y determine la viabilidad de retirar el registro a Morena.

Explicó que el argumento retoma precedentes, como cuando Morena solicitó la pérdida de registro del Partido Verde Ecologista por la participación de influencers, considerado un hecho grave.

Indicó que, en contraste, en Sinaloa se registraron hechos de mayor impacto, como secuestros, amenazas y levantamiento de operadores políticos durante el proceso electoral, lo que, sostuvo, evidencia la participación del crimen organizado en los comicios.

Afirmó que más de mil operadores del PRI fueron privados de la libertad en esa entidad, lo que impidió condiciones de competencia equitativa, y agregó que estos hechos no son aislados, sino parte de un patrón que se ha repetido en distintas entidades del país.

El dirigente priista señaló que las investigaciones en Estados Unidos apuntan a una presunta estructura de protección institucional que habría facilitado operaciones del Cártel de Sinaloa, incluyendo delitos como trasiego de drogas, secuestros, desapariciones y homicidios. Sostuvo que estas imputaciones derivan de procesos judiciales formales en cortes estadounidenses, por lo que existe integración de pruebas por parte de autoridades de ese país.

Indicó que, ante la existencia de solicitudes de extradición, el gobierno mexicano debe actuar conforme a la ley y colaborar con las autoridades estadounidenses, ya que la negativa a hacerlo implicaría un mensaje de protección a personas señaladas y podría configurar un escenario de complicidad institucional. Añadió que, de no atender estas solicitudes, se afectaría la credibilidad del Estado mexicano y se pondría en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos, incluyendo temas comerciales, de seguridad y cooperación.

Moreno Cárdenas recordó que su partido ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República y ha acudido a organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos, para exponer estos señalamientos. Sostuvo que las investigaciones en Estados Unidos son resultado de ese seguimiento y de la información presentada en instancias internacionales.

Adelantó que la próxima semana viajará a Estados Unidos para continuar con la entrega de información y la presentación de denuncias. Indicó que sostendrá reuniones con despachos legales, legisladores y autoridades, y que llevará documentación adicional para ampliar los casos ya denunciados, incluyendo posibles vínculos de otros funcionarios y la existencia de bienes en territorio estadounidense.

El dirigente del PRI señaló que estas acciones buscan que las autoridades de ese país amplíen las investigaciones y apliquen las sanciones correspondientes, incluyendo el aseguramiento de bienes y la cancelación de visas a personas vinculadas con actividades ilícitas.

Finalmente, reiteró que su partido mantendrá la exigencia de que se actúe conforme a derecho y se atiendan las solicitudes de extradición, al considerar que la existencia de imputaciones en cortes extranjeras obliga al Estado mexicano a responder institucionalmente y garantizar la cooperación internacional en materia de justicia.