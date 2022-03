PRI votara contra reforma eléctricia, si Morena no hace cambios

POR RITA MAGAÑA

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que si Morena lleva a discusión la misma iniciativa de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, el voto del grupo parlamentario del tricolor será en contra, esa iniciativa no ayuda.

Puntualizó que el PRI no iba a votar esa reforma antes del proceso electoral, eso es algo importante, porque al final del camino, Morena insiste en una reforma, que está claro que esa primera iniciativa técnicamente no es viable y no es posible.

“Fui claro y tajante que para construir acuerdos y consensos, tiene que haber tiempos y momentos, mientras no haya acuerdos y consensos que garantice certeza, certidumbre, respeto a todos los elementos del andamiaje jurídico que representa una reforma de este calado, el PRI no iba a acompañar esa reforma”, sentenció.

Además, ratificó que lo que se busca, además de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es el impulso a las energías limpias y que baje el precio de la luz.

Aseguró que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador no deja claro el compromiso del Estado con el impulso de energías limpias, el respeto a los compromisos internacionales, ni garantiza una CFE sólida, firme.

En entrevista radiofónica, Alejandro Moreno recordó que después de que se presentó la iniciativa del gobierno el Revolucionario Institucional dejó en claro que se tenía que ir al Parlamento Abierto, para discutir, escuchar y tener elementos técnicos.

Ahora, indicó, Morena ha dicho que tiene disposición a hacer cambios, pero no ha presentado un documento.

Por eso, expuso, desde el PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados habrá de construirse una propuesta seria y firme que verdaderamente garantice que baje la energía eléctrica.

También, agregó, que haya compromiso con el impulso a las energías limpias, respeto a los compromisos internacionales que tiene México, que fortalezca a la CFE, y que se apoye al sector productivo.

“Todo eso, lo vamos a presentar y vamos a discutir para impulsar una gran reforma, después de las elecciones. La iniciativa de reforma viable y clara debe ser después de las elecciones”, advirtió.

Consideró que desde el gobierno de Morena se “quiere presentar temas que son distractores para la ciudadanía”, paralelamente a la acción criminal de desaparecer programas como el de Escuelas de Tiempo Completo, la ausencia de apoyos al campo y a los micro y pequeños empresarios.

“El país se cae a pedazos en temas de salud y seguridad, donde no hay una respuesta efectiva del gobierno. Y vean los estados: Veracruz, Sinaloa, Guerrero; todos los estados están hechos un desastre en el tema de seguridad y este gobierno no pone los ojos en resolver los temas fundamentales de este país”, puntualizó.