Priorizará el IECM integración paritaria de Comisiones de Participación Ciudadana

Se elegirá a los 9 integrantes con alternancia según el orden de votación, pero se pueden hacer sustituciones para garantizar equidad

La Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco), que se integra por 9 personas electas en la unidad territorial en la que actúan, deberán respetar la paridad de género, con alternancia según el orden de votación. Si el resultado electoral no garantiza este principio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) podrá ajustar la lista realizando sustituciones, aseguró.

LEE ADEMÁS: Donald Trump lanza advertencia sobre sucesión del líder supremo de Irán

El organismo electoral explicó que estas Comisiones de Participación Comunitaria se integran mediante reglas que combinan la voluntad ciudadana con normas correctivas de paridad e inclusión, y que el cargo es honorífico y dura tres años.

El IECM dio a conocer los Criterios para la integración de las Comisiones de Participación Comunitaria, con el objetivo de regular el procedimiento mediante el cual se conformarán estos órganos de representación ciudadana de 2026 a 2029.

La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación, Erika Estrada Ruiz, señaló que éstos buscan garantizar que la representación vecinal respete la voluntad ciudadana expresada en las urnas y los principios de igualdad e inclusión; al tiempo que priorizan el respeto al voto, promueven la participación de personas jóvenes y con discapacidad, y aseguran integraciones paritarias.

“Es importante recordar que las Copaco no se integran para cumplir una formalidad, son quienes acompañan, supervisan y dan seguimiento a los Proyectos de Presupuesto Participativo en cada colonia, barrio y pueblo, y quienes dialogan con las autoridades y la comunidad para que las decisiones vecinales se conviertan en acciones concretas. Su labor es honorífica y voluntaria”, apuntó.

Por otra parte, la consejera electoral Maira Melisa Guerra Pulido, integrante de la Comisión, destacó que uno de los avances relevantes en los Criterios de Integración de las Copaco es la incorporación explícita del principio de paridad de género, tanto en su dimensión horizontal como vertical.

“Si bien es cierto que históricamente las Copaco han tenido una conformación mayoritariamente integrada por mujeres, resultaba indispensable formalizar este principio con el fin de asegurar el cabal cumplimiento de la normatividad vigente en materia de igualdad sustantiva y paridad”, afirmó.

Los criterios establecen las reglas que deberá seguir el Instituto Electoral para integrar las Copaco conforme a lo previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Entre los aspectos centrales para integrar estas comisiones, se estableció la conformación de una lista preliminar de las 18 personas más votadas (9 mujeres y 9 hombres), intercaladas alternadamente por género para determinar el orden final. Si hay menos candidaturas con votos, la lista se integrará sólo con quienes obtuvieron sufragios y, en el supuesto de que participaran menos de nueve candidaturas, podrá integrarse con un número menor de personas. Además, como medida de inclusión, se busca que a la Copaco se sume al menos una persona joven y una con discapacidad.

Los criterios también establecen mecanismos de desempate cuando dos o más candidaturas obtengan el mismo número de votos. En estos casos, se dará prioridad a personas con doble pertenencia a grupos de atención prioritaria, como personas jóvenes o con discapacidad. Finalmente, de persistir el empate, se realizará un sorteo.

Este proceso se llevará a cabo de manera presencial en las sedes de las direcciones distritales, dentro de los plazos establecidos en la Convocatoria Única para la elección de estos órganos de representación ciudadana.

Adicionalmente, se garantiza el principio de paridad de género en su dimensión horizontal y vertical, procurando que al menos el 50 por ciento de las personas integrantes de las Copaco sean mujeres, así como la alternancia entre géneros en la conformación del órgano.

Una vez definida la integración, las direcciones distritales del Instituto Electoral emitirán la Constancia de Asignación e Integración de la Copaco correspondiente y, en su caso, se conformará una lista de reserva por género para cubrir posibles vacantes.