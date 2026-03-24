Prisca Awiti lanza advertencia tras éxito en Copas Centroamericanas y del Caribe Panamá 2026: “¡El viaje aún no ha terminado!”

Awiti Alcaraz regresó a la actividad en el pasado Grand Prix de Guadalajara de octubre de 2025 para iniciar su ruta hacia Los Ángeles 2028

Prisca Awiti está de vuelta. Luego de sufrir una desafortunada lesión en los ligamentos del codo en febrero de 2025 que le impidió competir en el Campeonato Mundial y mermó sus actuaciones a lo largo del año pasado, la subcampeona olímpica de judo ha visto por fin la luz al final del oscuro túnel con un oro obtenido en las Copas Centroamericanas y del Caribe Panamá 2026.

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Awiti Alcaraz regresó a la actividad en el pasado Grand Prix de Guadalajara de octubre de 2025 para iniciar su ruta hacia Los Ángeles 2028. Y ahora, lideró al judo mexicano a dar un golpe de autoridad a nivel continental el pasado fin de semana, al obtener 16 medallas en dicha competencia.

“¡Por fin vuelvo a sentirme un poco como yo misma en el tatami! Gracias a todos los que me apoyan pase lo que pase y nunca dejan de creer que sigo siendo capaz de estar en lo más alto. ¡El viaje aún no ha terminado! De vuelta a entrenar duro para seguir cumpliendo sueños”, dijo la medallista olímpica en sus redes sociales.

La selección mayor, liderada por la histórica subcampeona olímpica en París 2024, ganó tres oros, una plata y seis bronces en la justa que es puntuable rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Los metales dorados estuvieron a cargo de la mencionada Awiti, Gilberto Cardoso y Diego Díaz.

Por su parte, la plata fue de Alexis Esquivel; mientras que los de bronce se los colgaron la también olímpica Paulina Martínez, Moisés Rosado, Robin Jara, Samuel Ayala, Víctor Ochoa y Edna Carrillo. El equipo de cadetes aportó la presea dorada de Arath Cruzalta, las plateadas de Efraín Carrillo y Ariadna Chávez, y las de tercer lugar de Ricardo Terán, Jorge Salcido y Fernanda González.

El siguiente reto del judo nacional será la próxima semana, también con una Copa Centroamericana y del Caribe, aunque ésta tendrá lugar en Guatemala, donde las y los mexicanos seguirán en busca de puntos para clasificar a Santo Domingo 2026.