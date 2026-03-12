Prisca Awiti y el judo mexicano inician oficialmente su ciclo rumbo a Los Ángeles 2028

Prisca Awiti y el judo mexicano iniciaron el ciclo rumbo a Los Ángeles 2028 tras la histórica plata en París 2024. El equipo ya suma puntos en el ranking mundial

Prisca Awiti se colgó una histórica medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024. Ahora comienza una nueva travesía con la mirada puesta en seguir haciendo historia con el judo mexicano, que ha iniciado oficialmente su ciclo rumbo a Los Ángeles 2028. Será un extenso recorrido que se definirá por clasificación vía ranking mundial, en una disciplina que ha adquirido especial relevancia tras la obtención de esa presea.

Tras la memorable medalla olímpica de plata que obtuvo Awiti Alcaraz en París —la primera de la historia para México en judo en unos Juegos Olímpicos—, el judo nacional ganó adeptos no solo en México, sino también en el panorama internacional. Aquella gesta en la capital francesa cambió la percepción de la disciplina y colocó a los judocas mexicanos en el radar de las potencias mundiales.

Para este nuevo proceso clasificatorio olímpico, las y los judocas nacionales ya afrontaron su primer reto y sumaron sus primeros puntos en el Grand Prix Upper, torneo realizado en Austria y que forma parte del Tour Mundial de la Federación Internacional de Judo (IJF). Este tipo de competencias son clave para escalar posiciones en el ranking mundial y asegurar un lugar en los Juegos Olímpicos.

México fue representado en Europa por la subcampeona panamericana y olímpica en París 2024, Paulina Martínez, además de José Quintá, Robin Jara y Samuel Ayala, mientras que Awiti Alcaraz hará su esperado debut de temporada en las próximas semanas. La medallista olímpica decidió tomarse un tiempo adicional de preparación para llegar en las mejores condiciones a los compromisos más importantes del año.

Para 2026, primer año del nuevo ciclo olímpico, el gran objetivo serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que representan la primera gran competencia del proceso rumbo a Los Ángeles 2028. Además, la selección mexicana competirá en otros 11 torneos internacionales de alto nivel y realizará dos campamentos de preparación fuera del país. La agenda es exigente pero necesaria para mantener el nivel competitivo.

Esta planeación deportiva se respalda en el destacado 2025 que tuvo el judo mexicano, con 31 medallas (10 oros, cinco platas y 16 bronces) en la Copa Centroamericana y Copa Panamericana; además de ocho preseas (dos oros, dos platas y cuatro bronces) en el Abierto Panamericano, y cuatro medallas (una plata y tres bronces) en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, entre otros resultados relevantes.

La Copa Centroamericana y la Copa Panamericana tuvieron especial importancia, ya que sirvieron como preparación directa para los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026. En esos torneos, los judocas mexicanos mostraron dominio en la región y enviaron un mensaje claro a sus rivales.

El equipo mexicano combina experiencia y juventud, con figuras como Paulina Martínez, quien ya ha subido al podio en competencias continentales, además de Robin Jara, Samuel Ayala y José Quintá, a quienes se sumará la presencia de Prisca Awiti, conformando un grupo sólido y competitivo. Esta profundidad en el plantel permite al cuerpo técnico planificar con confianza el calendario internacional.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, representarán la primera gran prueba para el judo mexicano en este nuevo ciclo olímpico. El evento no solo entregará medallas, sino que servirá como parámetro para evaluar el progreso del equipo rumbo a Los Ángeles 2028.