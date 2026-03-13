La Fiscalía General de la República informó que un juez federal vinculó a proceso a Favián Camarena Rincón, Miguel Yael Arámbula Sánchez y Bryan Eduardo Méndez Sevilla por su presunta participación en la desaparición del padre buscador José Juan Arias Corona, reportado como desaparecido el 28 de diciembre de 2025 en Valle de Santiago, Guanajuato.

Los tres imputados enfrentarán proceso penal por desaparición cometida por particulares, posesión de narcóticos con fines de narcomenudeo y delincuencia organizada vinculada al narcomenudeo.

Las detenciones ocurrieron durante cateos en tres domicilios de Guanajuato realizados como parte de las investigaciones federales sobre el caso. En esos operativos fueron capturados los tres hombres y se aseguraron narcóticos, un arma de fuego y otros indicios integrados a la indagatoria.

Entre los objetos localizados en los inmuebles cateados se encontró un teléfono celular relacionado con una persona desaparecida en Valle de Santiago en diciembre de 2025. También fueron halladas etiquetas con la leyenda del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La desaparición de José Juan Arias Corona ocurrió meses después de que su hijo, José Juan Arias Solís, de 14 años, desapareciera el 19 de junio de 2025 en ese mismo municipio.

De acuerdo con los testimonios de sus familiares, el menor fue visto por última vez alrededor de las 11:30 horas en la colonia Rancho Unidos, cuando regresaba a su domicilio. En ese trayecto habría sido interceptado presuntamente por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes lo habrían llevado a un terreno baldío, donde fue golpeado, para después trasladarlo a otro sitio. Desde entonces se desconoce su paradero.