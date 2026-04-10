La exportación de autos creció 4.2% anual en marzo, mientras que la producción lo hizo al 2.5%, recuperándose de la caída que sufrió el mes anterior y a pesar de la incertidumbre comercial, según los datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).
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De esta forma, la venta al exterior alcanzó los 310 mil 205 vehículos ligeros más en el tercer mes de este año, después de la caída de -4.45% en el mes anterior.
Mientras que en el mes que se informa, se ensamblaron 343 mil 520 vehículos, cifra que representó un crecimiento anual de 2.52 por ciento. De hecho, es la mayor cantidad producida en un mes de marzo desde 2023.
En tanto, en el primer trimestre de 2026, el crecimiento de la exportación fue 2.45%, y la producción de autos ligeros alcanzó las 969 mil 294 unidades, lo que implicó una variación marginal de 0.5% frente al mismo periodo de 2025, según las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que confirmaron la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Industria Nacional de Autopartes (INA).
De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, durante marzo 2026:— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA)
▪️Se vendieron 131,569 unidades
▪️Se produjeron 343,520 unidades
▪️Se exportaron 310,205 unidades
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Según los datos del Registro, la producción se mantuvo concentrada en vehículos utilitarios, por lo que entre enero y marzo, los camiones ligeros aportaron 80.0% del total, mientras que el resto correspondió a automóviles.
Durante el mes de marzo, esta proporción se mantuvo similar, con 79.40% de la fabricación concentrada en camiones ligeros.
En el frente externo, las exportaciones de vehículos ligeros sumaron 795 mil 631 unidades en el primer trimestre, lo que significó un aumento de 2.5% respecto al mismo periodo del año previo.
Durante el tercer mes de este año, los envíos al exterior totalizaron 310 mil 205 unidades, con un crecimiento anual de 4.20 por ciento.
Por destino, Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado, al concentrar 75.8% de las exportaciones trimestrales; y en marzo, la participación fue de 75.90%, seguido por Canadá con 12.58% y Alemania con 3.94 por ciento.
Sin embargo, los envíos hacia Estados Unidos registraron una contracción anual de 2.24% en marzo, acumulando ocho meses consecutivos de caídas, según datos de la AMDA.
En cuanto al mercado interno, en el acumulado de enero a marzo, las ventas registran un crecimiento de 3.71% anual, el menor avance para un periodo igual desde 2022.
“Las ventas de automóviles en México se han visto afectadas por el deterioro del mercado laboral, la significativa caída en el poder adquisitivo de las remesas, la menor confianza del consumidor y el repunte de la inflación“, señalaron analistas.