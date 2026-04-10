La exportación de autos creció 4.2% anual en marzo, mientras que la producción lo hizo al 2.5%, recuperándose de la caída que sufrió el mes anterior y a pesar de la incertidumbre comercial, según los datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL).

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De esta forma, la venta al exterior alcanzó los 310 mil 205 vehículos ligeros más en el tercer mes de este año, después de la caída de -4.45% en el mes anterior.

Mientras que en el mes que se informa, se ensamblaron 343 mil 520 vehículos, cifra que representó un crecimiento anual de 2.52 por ciento. De hecho, es la mayor cantidad producida en un mes de marzo desde 2023.

En tanto, en el primer trimestre de 2026, el crecimiento de la exportación fue 2.45%, y la producción de autos ligeros alcanzó las 969 mil 294 unidades, lo que implicó una variación marginal de 0.5% frente al mismo periodo de 2025, según las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que confirmaron la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Industria Nacional de Autopartes (INA).