Profeco advierte sobreprecios y tarifas pueden ser demasiado buenas para ser verdad rumbo al Mundial 2026

Refuerza vigilancia de publicidad sobre productos y servicios y pide denunciar prácticas comerciales engañosas y abusivas

A menos de dos meses de que arranque el Mundial de futbol 2026 y del que México forma parte junto con Canadá y Estados Unidos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alerta a los consumidores por “precios y tarifas demasiado buenas”.

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Por ello, lleva a cabo el Programa de Verificación y Vigilancia “Copa Mundial FIFA 2026-Mundial Social”, operativo que, entre sus acciones, monitorea la publicidad sobre productos alusivos y servicios relacionados con la celebración mundialista.

Aseveró que, por medio de redes sociales, motores de búsqueda y aplicaciones de mensajería es posible encontrar perfiles o páginas web que ofrecen paquetes de transporte, hospedaje, experiencias y entradas a estadios a precios por debajo del promedio, “por lo que es importante revisar que se trate de una oferta real y no de un __riesgo para el bolsillo de las y los aficionados”.

El organismo de la Secretaría de Economía enfatiza a la población aficionada al futbol la importancia de adquirir boletos y experiencias únicamente en sitios oficiales, a fin de evitar caer en promociones falsas, paquetes no autorizados o entradas apócrifas.

Sostuvo que, al ofrecer artículos deportivos, souvenirs, alimentos o bebidas, los proveedores deben respetar los precios y características anunciadas e informar cualquier modificación a las personas consumidoras. De no hacerlo, estas prácticas pueden considerarse publicidad engañosa y deben ser denunciadas ante la Profeco.

#Comunicado Profeco advierte sobre precios y tarifas demasiado buenas para ser verdad, previo al Mundial 2026.



La #Profeco refuerza vigilancia de publicidad sobre productos y servicios en el marco del #Mundial de futbol 2026 y hace un llamado a la población a denunciar las… pic.twitter.com/wU9vtotvGT — Profeco (@Profeco) April 19, 2026

Sin dar hasta el momento resultados de su programa de vigilancia, la Profeco hace un llamado a las y los aficionados a desconfiar de precios inusualmente bajos, adquirir productos en tiendas autorizadas y sitios oficiales, y reportar cualquier publicidad engañosa o abusiva detectada antes y durante el evento deportivo.

Recordó que, de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, toda información comercial debe ser comprobable, clara, veraz y libre de errores o engaños derivados de información falsa, exagerada, incompleta o tendenciosa.

Para mayor certeza, la Profeco recomienda revisar a los proveedores en el Buró Comercial (https://burocomercial.profeco.gob.mx/), consultar reseñas de otros consumidores y verificar la reputación de los servicios.

La finalidad de atender las denuncias no solo es resolver casos individuales, sino también regular las prácticas publicitarias que afectan a la población consumidora.

Con estos reportes, la Profeco puede iniciar procesos jurídicos, solicitar la modificación o retiro de información engañosa y coordinar acciones con autoridades federales, estatales y municipales según corresponda.