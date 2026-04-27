Profeco detecta diferencias de hasta 25 pesos por kilo de cebolla

El precio de la cebolla blanca en México presenta variaciones amplias entre establecimientos, de acuerdo con el monitoreo semanal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

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“Tenemos precios desde 9.90 hasta 35 pesos el kilo del mismo producto dependiendo del establecimiento”, informó el titular de la dependencia, Iván Escalante Ruiz, al presentar el comparativo.

El reporte ubica el precio promedio nacional en 25 pesos con 14 centavos por kilo, con diferencias que superan los 25 pesos entre el punto de venta más barato y el más caro.

Durante la conferencia matutina, señaló que esta variación responde al establecimiento donde se adquiere el producto, sin cambios en las características del bien, lo que coloca el factor comercial como determinante del precio.

“Pueden consultar la plataforma para ubicar dónde comprar más barato”, indicó la Procuraduría Federal del Consumidor como parte de su estrategia de información al consumidor.

El monitoreo forma parte del programa “Quién es quién en los precios”, que permite comparar costos en alimentos básicos y orientar decisiones de compra.

En el seguimiento de canasta básica, la autoridad mantiene el parámetro de 24 productos con un límite de 910 pesos, con registros por debajo de ese nivel en varios establecimientos monitoreados.

El reporte identificó diferencias entre puntos de venta, con casos por debajo del umbral establecido y otros que lo superan, lo que mantiene la vigilancia sobre precios en productos esenciales.

En combustibles, el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23 pesos con 67 centavos por litro, con estaciones que cumplen el margen de ganancia establecido.

El monitoreo también detectó establecimientos con precios por encima del margen permitido, lo que mantiene operativos de verificación y señalamiento en puntos de venta con costos elevados.