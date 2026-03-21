Cancún, Quintana Roo.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha puesto en marcha, durante todo el año y más aún en temporadas de alto consumo como la de Cuaresma y Semana Santa, programas de verificación y vigilancia para garantizar que se respeten los derechos de las personas consumidoras.

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Informó que desde el pasado 18 de febrero, cuando inició el operativo “Cuaresma y Semana Santa 2026” y con corte al 11 de marzo, la Profeco ha monitoreado 36,217 productos y brindado mil 797 asesorías.

También ha colocado 13,809 preciadores y 2,675 carteles para informar a la población sobre sus derechos básicos al consumir.

En el periodo que se reporta, se han realizado 197 visitas de vigilancia y 74 de verificación. Dichas visitas se extenderán hasta el próximo 10 de abril.

Así, en el marco del “Programa de Verificación y Vigilancia Cuaresma y Semana Santa 2026”, ya instala dichas básculas en mercados y centrales de abasto con mayor afluencia del país.

En ese sentido, señaló que actualmente hay activas 24, por lo que personal de la Procuraduría sitúa un módulo de atención en lugares estratégicos donde también se coloca una báscula previamente calibrada.

¿Te están dando kilos de a kilo? 👀



La Profeco instaló básculas itinerantes en mercados y centrales de abasto para que puedas verificar que recibes el peso justo por lo que pagas.



Durante esta temporada de Cuaresma y Semana Santa, acércate, pesa tus productos y, si hay… pic.twitter.com/K7gVy8GYZK — Profeco (@Profeco) March 21, 2026

Las y los consumidores pueden pesar los productos que acaban de adquirir para constatar que les hayan dado el gramaje por el que pagaron, y cuando hay una merma en la compra, la persona afectada es acompañada por un verificador hasta el establecimiento para hacer el reclamo del producto faltante y se verifica también que su báscula esté calibrada.

En un recorrido por el mercado La Nueva Viga, en la alcaldía Iztapalapa en Ciudad de México, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz constató el funcionamiento de la báscula itinerante y la atención que brinda el personal de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza.

Las básculas itinerantes se han ubicado en Villahermosa, Tabasco; Vallarta, Zapopan y Tlaquepaque, Jalisco; Pachuca de Soto, Hidalgo; Iztapalapa y Azcapotzalco, Ciudad de México; Tampico y Reynosa, Tamaulipas; Morelia, Michoacán; Culiacán, Sinaloa; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Zacatecas, Zacatecas; Querétaro, Querétaro; Cancún, Quintana Roo; Cuernavaca, Morelos; Mérida, Yucatán; y Aguascalientes, Aguascalientes.

En ese sentido, la Procuraduría recuerda que la calibración de básculas por parte de proveedores es periódica y obligatoria, y garantiza transacciones justas entre las personas consumidoras y vendedores, evitando cobros incorrectos por peso de productos.