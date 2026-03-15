Profeco promueve información clara y protección contra abusos a consumidores

En el Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reitera su compromiso con las y los mexicanos de garantizar relaciones comerciales justas, transparentes y seguras, mediante información clara y oportuna, productos de calidad y protección contra abusos.

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Por ello, destaca la importancia de que la población cuente con información suficiente y herramientas adecuadas para exigir el cumplimiento de sus derechos en materia de consumo, “algo que no hubiera sido posible hace más de medio siglo”.

La fundación en 1960 de Consumers International, federación mundial dedicada a proteger a las personas consumidoras en más de cien países, y la introducción del concepto de derechos del consumidor por John F. Kennedy el 15 de marzo de 1962, marcaron un punto de partida histórico para reconocer a la población como un actor fundamental de la economía, que antes no era escuchado ni considerado en la toma de decisiones.

El 15 de marzo de 1983 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, dos décadas después de que Kennedy presentara el concepto de los derechos de las personas consumidoras.

No obstante, fue hasta 1985 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) impulsó la creación de los Derechos Básicos de las Personas Consumidoras mediante la resolución 39/248, en la cual se aprobaron directrices internacionales para fortalecer el papel de la población frente a los proveedores.

En México, la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) entró en vigor en 1976, año en que también se crearon el Instituto Nacional del Consumidor (INCO) y la Profeco.

Hacia finales del siglo XX, ambas instituciones fusionaron sus atribuciones para consolidarse como el principal organismo en México encargado de proteger y defender los derechos de las personas consumidoras, promover el consumo responsable, brindar información objetiva y oportuna e implementar métodos de atención accesibles mediante nuevas tecnologías.

Cabe señalar que, a nivel nacional, la Procuraduría salvaguarda el derecho a la información veraz, comprobable y clara, considerado un eje central para orientar los hábitos de consumo hacia la responsabilidad y el bienestar integral de las y los consumidores.

Asimismo, recuerda la Profeco, la población debe conocer sus derechos para saber cómo actuar ante prácticas abusivas y desleales por parte de los proveedores, quienes tienen la obligación de cumplir con las disposiciones normativas al comercializar productos y ofrecer servicios.

Al mismo tiempo, la institución llama a las y los mexicanos a reconocer sus derechos como personas consumidoras —a la información, a la educación, a elegir, a la seguridad y la calidad, a no ser discriminado, a la compensación y a la protección— y a exigir su cumplimiento, pues fortalece continuamente sus acciones institucionales para construir relaciones comerciales responsables que contribuyan al bienestar familiar.