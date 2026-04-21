Profeco vigila llamado a revisión de Nissan: Kicks 2025, Sentra 2025 y Frontier 2026 afectados

Nissan llama a revisión 421 autos en México por fallas en puertas. Profeco supervisa la reparación gratuita en modelos Kicks 2025, Sentra 2025 y Frontier 2026

Los llamados para la revisión de coches no terminan y ahora se está convocando a tres submarcas de Nissan Mexicana para 421 vehículos modelos: Kicks 2025, Frontier V6 2026 y Sentra 2025.

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La alerta obedece a que estas unidades pueden presentar un defecto de soldadura en la hebilla de la contrachapa de las puertas, lo que provoca que la resistencia sea insuficiente; incluso, podría romperse y provocar la apertura de la puerta.

Por ello, Nissan Mexicana ofreció cambiar las cuatro contrachapas de las puertas sin costo para las personas consumidoras.

Asimismo, la empresa automotriz informó que ha estado contactando a los propietarios mediante correo electrónico, mensajes de texto, cartas y llamadas telefónicas para que acudan a la Red de Distribuidores Autorizados Nissan.

Quienes lo requieran pueden comunicarse a atención a clientes 800 9 NISSAN (647726) o consultar el sitio web oficial de la marca para más información sobre el llamado a revisión.

La campaña para atender el desperfecto inició el 31 de marzo de 2026 y se mantendrá hasta completar el 100% de unidades reparadas.

La Profeco estará vigilante del cumplimiento de la alerta y, ante cualquier inconveniente, pone a disposición el Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), además de sus redes sociales y correos electrónicos oficiales.