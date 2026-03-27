Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados se verá fortalecido: Concamin

La Industria Automotriz de Vehículos Pesados establecida en México que representa la ANPACT, así como las cámaras y asociaciones del sector autotransporte y automotor, esto es, la AMDA, ANTP, CANACAR, CANAPAT, CONATRAM, junto con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), aplaudieron el anuncio del Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados, que presentó el gobierno federal.

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Consideraron que se trata de un paso relevante para impulsar la renovación de la flota que tendrá impacto positivo en el medio ambiente, la salud pública, la seguridad vial y el impulso a los empleos de uno de los sectores más importantes de la economía del país.

“Programas como el anunciado hoy, envían una señal positiva para el sector industrial, al incentivar la renovación de la flota, fortalecer la cadena de proveeduría, alentar la producción de vehículos pesados producidos en México y facilitar el acceso al financiamiento”, señaló Alejandro Malagón, presidente de la Concamin.

Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT, señaló que “el conjunto de medidas constituye una señal positiva para un sector estratégico para la economía y la logística que mueve más del 80% de las mercancías y suministros, y millones de personas en el país”.

#COMUNICADO

Positivo el Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados anunciado por el Gobierno de México

● El programa anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, @Claudiashein, fortalecerá a la industria

automotriz de vehículos… pic.twitter.com/eY8plzY7ig — CONCAMIN (@CONCAMIN) March 26, 2026

La Confederación, así como las cámaras y asociaciones del sector, reiteran su disposición para colaborar con las autoridades en la implementación del programa y en el diseño de políticas públicas orientadas a la modernización del autotransporte y al desarrollo industrial de México.

Subrayan la importancia de dar continuidad a estas acciones mediante mecanismos que garanticen su correcta ejecución y maximicen su impacto en beneficio de las familias y de la economía nacional.