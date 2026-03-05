Promueve IECM participación de juventudes en la mejora de espacios públicos

Los convoca a intervenir deliberando sobre las necesidades de sus comunidades, registrando proyectos o integrando una Copaco

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aseguró que la participación de las juventudes en mecanismos como la Consulta sobre Presupuesto Participativo y la integración de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) fortalece el tejido social.

En un encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, subrayó que, además de organizar elecciones y procesos de participación ciudadana, en el Instituto existe otra vertiente muy importante relacionada con la educación cívica, la construcción ciudadana y los derechos humanos, así como otra más vinculada con los partidos políticos.

“Para nosotros es un enorme gusto que este auditorio y todas nuestras instalaciones se llenen de gente como ustedes, que vienen con una expectativa de conocimiento y tener un acercamiento con esta institución”, apuntó.

A su vez, la consejera electoral Erika Estrada Ruiz, presidenta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación, explicó las etapas y el proceso de la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, así como las cinco formas en que las juventudes podrán participar en ambos procesos.

Precisó que se puede participar deliberando sobre las necesidades de sus comunidades, registrando proyectos, integrando una Copaco, emitiendo su opinión en la jornada consultiva o en la jornada anticipada y como personas observadoras acreditadas.

En este sentido, enfatizó que la democracia implica una participación constante más allá del voto y destacó que el Presupuesto Participativo permite a la ciudadanía decidir el destino de recursos públicos mediante proyectos comunitarios. Señaló que las Copaco dan seguimiento a las necesidades vecinales y vigilan la ejecución de los proyectos aprobados.

Durante su intervención, comentó que la participación de las juventudes en estos mecanismos fortalece el tejido social.

“Para nosotras y nosotros como Instituto, es fundamental que ustedes vengan, que nos vean, que sepan qué hacemos en el día a día… Que ustedes sepan que la institución está para ustedes”, indicó.

Por su lado, la consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz, presidenta de la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística, se refirió a la observación de las diferentes etapas de la Consulta de Presupuesto Participativo y la Elección de Copaco y destacó que las personas que se registran como observadoras son capacitadas para saber qué tienen permitido y qué no durante el desarrollo de su labor.