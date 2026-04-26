Promueve MC establecer bibliotecas en reclusorios

La fracción del partido Movimiento Ciudadano (MC) promueve una iniciativa para establecer bibliotecas en los centros de reclusión, con un acervo previamente autorizado por la autoridad penitenciaria, que permita a las personas privadas de su libertad la posibilidad de educarse, informarse y mejorar su reinserción social.

LEE ADEMÁS: Exatlón México 2026: filtran al eliminado del domingo 26 de abril

La propuesta, que adiciona un párrafo cuarto al artículo 83 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, precisa que la implementación de las bibliotecas se deberá realizar de manera progresiva, priorizando aquellas penitenciarías con más población y mayores índices de reincidencia.

Asimismo, la autoridad penitenciaria podrá celebrar convenios de colaboración con instituciones educativas, bibliotecas públicas, universidades, organizaciones civiles y organismos internacionales, para fortalecer el acervo bibliográfico, programas de lectura y actividades educativas.

La aplicación del decreto se hará con cargo al presupuesto autorizado, por lo que no se requerirán recursos adicionales para su cumplimiento.

Un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez señala que los centros penitenciarios carecen de infraestructura digna, además de la falta de programas de capacitación, educación y salud mental, lo que limita las herramientas para la reinserción.

Ante esta situación, se plantea la necesidad de alternativas integrales que mejoren las condiciones en las penitenciarías, considerando el contexto de inseguridad y violencia en el país.

El diputado Gaona Domínguez explicó que el acceso a bibliotecas penitenciarias garantiza el derecho a la educación, información y cultura, fomentando el pensamiento crítico, desarrollo personal y formación integral, claves para una reinserción social efectiva.

“Contar con bibliotecas en los centros penitenciarios no implica crear una nueva institución ni un programa con recursos adicionales, sino aprovechar infraestructura y acervos existentes, implementando la medida de forma gradual y con apoyo de convenios de colaboración”, destacó.

Para mejorar la reinserción social, es necesario fortalecer la educación, ya que la vida en prisión genera efectos adversos; por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos la considera una de las herramientas más adecuadas para lograr cambios positivos en actitudes, habilidades y expectativas de vida de las personas internas.