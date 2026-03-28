Pronóstico del clima en México hoy 28 de marzo: ¿Hará frío o se esperan lluvias?

Mientras algunas regiones tendrán tormentas y vientos fuertes, estados del noroeste alcanzarán temperaturas de hasta 45 grados este sábado.

El clima en México presentará condiciones contrastantes este sábado 28 de marzo de 2026, con presencia de lluvias, fuertes rachas de viento y altas temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

LEE ADEMÁS: Marchas en la CDMX 28 de marzo 2026: ¿Dónde y a qué hora habrá movilizaciones?

Durante la jornada, se prevén precipitaciones en distintas regiones del país, principalmente en el oriente y sureste, donde estados como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco registrarán lluvias fuertes a muy fuertes. También se esperan chubascos en entidades del centro, occidente y norte.

En paralelo, el ingreso de humedad desde el Pacífico provocará lluvias en el occidente, mientras que el noreste también tendrá intervalos de chubascos a lo largo del día.

En cuanto al viento, se anticipan rachas intensas de hasta 90 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de velocidades de 40 a 60 km/h en zonas del Golfo de México y la península de Yucatán, lo que podría generar afectaciones.

Por otro lado, el calor continuará siendo protagonista en varias entidades. Estados como Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit y Guerrero alcanzarán temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados, mientras que otras regiones del país superarán los 35 grados.

En contraste, durante la madrugada se esperan heladas en zonas montañosas del norte y centro, con temperaturas que podrían descender hasta los -10 grados en partes de Chihuahua y Durango.

Clima en el Valle de México

En la Ciudad de México y el Estado de México se prevé un día con cielo medio nublado, ambiente fresco por la mañana y temperaturas templadas por la tarde.

Además, se pronostican lluvias aisladas en la capital, acompañadas de posibles descargas eléctricas en zonas del Estado de México.

La temperatura en la CDMX oscilará entre los 8 y 24 grados, mientras que en Toluca se esperan mínimas de 3 a 5 grados y máximas cercanas a los 23 grados.