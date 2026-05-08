La mandataria negó que los consulados mexicanos en Estados Unidos desarrollen actividades políticas, rechazó reportes sobre una eventual revisión de esas oficinas y defendió su función de protección

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las versiones difundidas en medios estadounidenses sobre una supuesta actividad política de los consulados mexicanos en Estados Unidos. Sostuvo que estas representaciones diplomáticas cumplen funciones institucionales de atención y protección, tal como ocurre con cualquier red consular en el mundo.

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“Es completamente falso”, afirmó al responder a reportes que vinculan a los consulados con activismo político. Aseguró que todos los cónsules respetan la política estadounidense por instrucción directa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la propia Presidencia.

“Tienen la obligación de proteger a los ciudadanos mexicanos… de buscar la protección de sus derechos humanos siempre. No tenemos ninguna queja de algún consulado que esté haciendo otra cosa. Todo lo demás es propaganda”.

Funciones clave de los consulados La mandataria explicó que miles de connacionales acuden a estas oficinas para trámites vitales como:

Gestión de documentos oficiales y registros de nacimiento.

Trámites de doble nacionalidad .

. Orientación jurídica ante operativos migratorios o detenciones.

Respeto a la soberanía y defensa de migrantes Sheinbaum subrayó que México respeta la autodeterminación y no busca influir en la política interna de EE. UU. Sin embargo, enfatizó que ante redadas o acciones de autoridades migratorias, los consulados tienen la obligación de brindar acompañamiento y apoyo legal, especialmente para personas que llevan décadas contribuyendo a la vida laboral de ese país.

Sobre la posible revisión de consulados por autoridades estadounidenses, la presidenta aseguró que no hay comunicación oficial al respecto: “No tengo ninguna información y, segundo, no tendría por qué ser”, sentenció, reiterando que la actuación consular se rige bajo el marco diplomático internacional.