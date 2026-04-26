Propiedad intelectual, elemento estratégico para el desarrollo económico, la innovación y la competitividad: ICC

El deporte moderno no puede entenderse sin un sistema sólido de protección de activos intangibles, que abarca desde marcas, patentes y diseños industriales, hasta derechos de autor y de transmisión, señala la International Chamber of Commerce México (ICC México).

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En el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2026, subraya que el próximo Campeonato Mundial de Futbol 2026 —que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá— coloca a la propiedad intelectual como un elemento estratégico para el desarrollo económico, la innovación y la competitividad en uno de los eventos de mayor alcance global.

Por lo que advierte que la adecuada protección de este tema en México será fundamental para atraer inversión, detonar cadenas de valor en sectores como turismo, entretenimiento, tecnología y consumo, así como para garantizar competencia equitativa.

En este sentido, el organismo comenta que el mes de abril concentra tres fechas clave: el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación (21 de abril), el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor (23 de abril) y el Día Mundial de la Propiedad Intelectual (26 de abril), todas vinculadas con el impulso al conocimiento, la creatividad y el desarrollo sostenible.

Bajo el lema definido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: “La propiedad intelectual y el deporte: preparados, listos, ¡a innovar!”, la ICC México enfatiza que el deporte moderno depende de un sistema sólido de protección de activos intangibles.

Destaca además que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó la declaratoria de marca famosa a “FIFA” y al “Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA”, reconociendo su prestigio y posicionamiento global.

Sostiene que la propiedad intelectual es un habilitador del deporte contemporáneo, al permitir la inversión en tecnología, el desarrollo de equipamiento, la explotación de contenidos audiovisuales y la construcción de marcas globales, presentes en toda la cadena de valor del ecosistema deportivo.

Además, su correcta aplicación fortalece la integridad del deporte al combatir la falsificación y el uso indebido de marcas, generando certeza jurídica para patrocinadores, organizadores y participantes.

En este contexto, resalta la reciente reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que regula prácticas como el ambush marketing, con el objetivo de proteger patrocinadores oficiales y evitar asociaciones indebidas.

Finalmente, la ICC México llama a fortalecer una cultura de respeto en materia de propiedad intelectual, reconociendo que su protección es clave para la innovación, el desarrollo económico y el posicionamiento global de México.

“La convergencia entre deporte y propiedad intelectual representa una oportunidad única para el país, cuyo aprovechamiento dependerá de la capacidad de proteger y potenciar los activos intangibles que impulsan el crecimiento”, puntualiza.