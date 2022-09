Propone AMLO ‘Consulta Popular para incorporar Guardia Nacional a la Sedena

URBANO BARRERA

Foto: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una ‘Consulta Popular Formal’ para decidir la permanencia o no de la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Dijo que está de acuerdo con la posición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el sentido de otorgar un periodo de evaluación de nueve años a la Guardia Nacional (GN) y después decidir su futuro con este mecanismo democrático.

“Estoy completamente seguro de que la Guardia Nacional funcionará si está dentro de la Sedena”, garantizó el Presidente.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional expresó que dentro de la Sedena, sus integrantes se desempeñarán con profesionalismo, disciplina y honestidad.

Aseguró que el ser militar es una carrera donde se crece con preparación y disciplina y no cualquiera puede llegar a los altos cargos, sin tener probada y acreditada su honestidad.

Reiteró que de no integrarse la Guardia Nacional a la Sedena se corre el riesgo de que se corrompa y de que llegue a dirigirla un ‘Señoritingo’ o un ‘Neofifi’. Eso no le conviene a México.

Criticó a los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) que critican el supuesto uso de la fuerza, cuando ellos son los responsables del desastre de la seguridad.

“No metan la cuestión partidista en los temas de seguridad. No me vengan con que están contra el uso de la fuerza. No les queda eso, es hipocresía”, reprochó.

También exhibió al PRI, al presentar un video del abatimiento de Juan Francisco Patrón Sánchez ‘H2’, en Tepic, Nayarit, el 9 de febrero de 2016.

En este operativo se ametralló una casa de seguridad desde un helicóptero artillado para despejar la zona y después se procedió a la neutralización de ‘H2’ y a siete personas más.

La Operación Barcina, sería la respuesta del gobierno al atentado donde esta célula delincuencial abatió a seis militares y dejó heridos a ocho más en Culiacán, Sinaloa.

“Yo no quiero que pase lo mismo en el futuro y por ello decidí que las fuerzas armadas apoyen las tareas de seguridad pública” estableció el Presidente.