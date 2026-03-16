Propone diputada prohibir construcciones exclusivamente para hospedaje por apps

Advierte que hay desarrolladores que solo hacen este tipo de edificaciones, acentuando la gentrificación en varias zonas

La diputada local Diana Sánchez Barrios advirtió que es urgente regular las habitaciones para rentas de corta estancia a través de plataformas en la Ciudad de México, porque se ha detectado que existen operadores especializados que concentran múltiples departamentos destinados exclusivamente al hospedaje turístico.

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Esto tiene efectos claros en la ciudad: menos vivienda disponible para habitar, aumento en los precios de renta, desplazamiento de vecinos de toda la vida de las zonas ocupadas y debilitamiento del tejido social de los barrios.

Insistió en que la gentrificación de barrios y el crecimiento acelerado de las rentas de corta estancia a través de plataformas digitales está causando problemas y por ello debe haber regulaciones más específicas.

La coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios, dijo que, en la Ciudad de México, donde la desigualdad territorial ya es histórica, la gentrificación corre el riesgo de producir una ciudad fragmentada con centros urbanos cada vez más exclusivos y periferias cada vez más precarizadas.

Ante este panorama, presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para la regulación de hospedaje de corta estancia entre particulares y estancias turísticas eventuales.

“Un hotel debe cumplir con normas estrictas de seguridad, protección civil, responsabilidades fiscales y regulación administrativa. Pero muchos inmuebles que funcionan como hospedaje turístico no tienen esas mismas obligaciones, lo que genera un desorden urbano, por lo que esta reforma propone modificaciones coordinadas a distintos ordenamientos, a la Ley de Turismo de la Ciudad de México, a la Ley de Establecimientos Mercantiles y a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, entre otras”, señaló.

Sánchez Barrios explicó que la reforma distingue con claridad dos modelos de hospedaje que hoy están mezclados:

Hospedaje turístico empresarial , una actividad económica organizada y con fines comerciales.

, una actividad económica organizada y con fines comerciales. Hospedaje entre particulares, que puede representar un ingreso complementario para una familia.

La iniciativa crea dos figuras jurídicas claras:

Estancia turística eventual, destinada a actividades de hospedaje empresarial; el hospedaje deberá realizarse en inmuebles con uso de suelo comercial o mixto, cumpliendo con las obligaciones propias de la actividad mercantil de hospedaje. Hospedaje de corta estancia entre particulares, que permitiría que una persona física ofrezca alojamiento en su propio domicilio, siempre que se cumplan reglas claras: que el anfitrión viva en el inmueble, que solo pueda registrar una vivienda y que el uso de suelo sea habitacional.

De esta manera se protege el espíritu original de la economía colaborativa, pero se evita que operadores inmobiliarios conviertan edificios completos en hoteles encubiertos.

Puntualizó que existen Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces y desarrolladores que construyen edificios completos destinados exclusivamente a plataformas de hospedaje temporal. Es decir, viviendas nuevas que deberían servir para que vivan familias se están diseñando desde el inicio para la especulación turística.

Por eso, la iniciativa establece que los desarrollos habitacionales nuevos no podrán destinarse a este tipo de régimen de hospedaje temporal, protegiendo así el destino social de la vivienda. Asimismo, esta reforma elimina el actual límite de ocupación de noches, porque cuando existen reglas claras y requisitos firmes para operar, ya no es necesario mantener restricciones artificiales.

Finalmente comentó que esta iniciativa también se alinea con el Bando 1 impulsado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, cuyo propósito es enfrentar los efectos de la gentrificación y garantizar que la Ciudad de México siga siendo una ciudad habitable.