Este concepto generó más de 236 toneladas diarias de residuos plásticos en la Ciudad de México

Tan solo en 2022, el comercio electrónico generó más de 236 toneladas diarias de residuos plásticos en la Ciudad de México, lo equivalente a 29 camiones de basura llenos cada día, advirtieron diputados locales del PVEM al presentar una iniciativa para prohibir los plásticos de un solo uso en el comercio electrónico.

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La diputada Elvia Estrada advirtió que, al año, esto suma más de 86 mil toneladas, según datos de la Secretaría del Medio Ambiente analizados por Oceana, organización internacional sin fines de lucro dedicada a la protección, conservación y restauración de los océanos del mundo.

Al presentar la iniciativa, subrayó que parece comodidad pedir algo por internet y recibirlo en casa, está dejando un problema enorme, montañas de plástico que nadie ve, pero todos pagamos.

Por ello, la propuesta es prohibir los plásticos de un solo uso en el embalaje de productos comprados en línea, salvo los que sean compostables. Además, busca que las empresas usen menos material, reutilicen empaques y apuesten por opciones reciclables, para dejar de generar basura desde el origen.

Advirtió que el golpe no es solo ambiental, también es al bolsillo. En 2021, la Ciudad de México gastó mil 779 millones de pesos en manejar residuos plásticos, incluyendo 53.4 millones de pesos en basura innecesaria del comercio electrónico. Es decir, el costo de esa contaminación lo está absorbiendo la ciudadanía.

🏛️♻️🗑️ La diputada @ElviaEst (PVEM) propuso regular los residuos del comercio electrónico mediante la incorporación de definiciones específicas en la ley, nuevas obligaciones para productores y distribuidores, así como la prohibición de plásticos de un solo uso en el embalaje. pic.twitter.com/HegSKH4ydG — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) March 18, 2026

A nivel local, el problema es fuerte, pues el 41 por ciento de los plásticos recolectados son de baja densidad, los más difíciles de reciclar y el 35 por ciento de la basura proviene de empaques. A nivel global, la situación no mejora, pues el comercio electrónico generó más de mil 534 millones de kilogramos de plástico en 2021, y la cifra sigue creciendo.

Finalmente, la legisladora señaló que el comprar en línea no puede seguir siendo sinónimo de contaminación. Con esta iniciativa buscan no solo cambiar la ley, sino también la forma en que consumimos, para que pedir algo en línea no siga costándole tanto al medio ambiente.