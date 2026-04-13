Proponen ampliar a 20 días la licencia de paternidad

Senadores del Partido Verde buscan reformar la Constitución para reconocer este derecho y reducir la desigualdad en las tareas de cuidado, que siguen recayendo principalmente en las mujeres pese a su mayor participación en el mercado laboral

La desigualdad en las tareas de cuidado continúa vigente en México a pesar del aumento de la participación femenina en el mercado laboral, donde actualmente 61.5 millones de personas forman parte de la población económicamente activa y las mujeres representan el 45.1%. Sin embargo, esta incorporación no ha derivado en una distribución más equilibrada de las labores de crianza y cuidado de hijas e hijos, las cuales siguen recayendo principalmente en ellas, por lo que senadores del Partido Verde Ecologista de México propusieron ampliar la licencia de paternidad de cinco a 20 días laborables con goce íntegro de sueldo.

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La iniciativa plantea reformar el artículo 123 de la Constitución, en sus apartados A y B, con el objetivo de reconocer la paternidad como derecho laboral y familiar, promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado, garantizar el interés superior de la niñez y avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Los legisladores señalaron que los cambios sociales de las últimas décadas, especialmente la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, han transformado las dinámicas familiares, pero no han sido acompañados por una verdadera redistribución del trabajo doméstico, lo que mantiene una brecha de género y limita el desarrollo profesional de las mujeres.

“A pesar de los avances en materia de igualdad normativa, persisten esquemas culturales que asignan de manera desproporcionada a las mujeres las labores de cuidado y hogar, lo que restringe su desarrollo profesional”, expusieron.

También argumentaron que una de las principales barreras para lograr una igualdad real es la falta de permisos laborales suficientes para los padres, lo que impide una participación activa en el cuidado desde los primeros días de vida y debilita los vínculos familiares.

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo establece solo cinco días de licencia de paternidad, mientras que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no contempla este derecho, generando una desigualdad entre sectores laboral público y privado.

Los promoventes advirtieron que la ausencia de un reconocimiento constitucional de la paternidad perpetúa criterios desiguales y frena la construcción de un modelo de corresponsabilidad parental que permita avanzar hacia una verdadera equidad de género.