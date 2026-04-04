Proponen apoyos y guarderías para evitar deserción de madres universitarias

En México, seis de cada 10 estudiantes que se embarazan abandonan la escuela, por lo que la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para que las autoridades educativas y las instituciones de educación superior impulsen programas de apoyo y servicios de cuidado infantil dirigidos a estudiantes de licenciatura y posgrado. Frente a ese panorama, la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para obligar a las autoridades educativas y a las instituciones de educación superior a crear programas de apoyo y servicios de cuidado infantil dirigidos a estudiantes de licenciatura y posgrado.

LEE ADEMÁS: Buscan frenar alzas de hasta 40% en seguros médicos para adultos mayores en México

De acuerdo con la iniciativa, en México viven 56 millones de mujeres y 67 por ciento son madres, por lo que la legisladora advirtió que una proporción importante de los nacimientos ocurre entre los 20 y los 29 años, etapa que coincide con los estudios universitarios y de posgrado o con el inicio de la vida profesional.

La propuesta, turnada a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, plantea reformar la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior para incorporar medidas que permitan a las estudiantes madres continuar sus estudios.

El proyecto prevé agregar una fracción XIV al artículo 9 de la Ley General de Educación y un artículo 37 Bis a la Ley General de Educación Superior, con el fin de establecer que las autoridades educativas promuevan programas, apoyos y convenios que faciliten servicios de cuidado infantil y mecanismos institucionales de acompañamiento.

Señala también la iniciativa establece que las autoridades educativas y las instituciones de educación superior deberán promover políticas, programas y acciones orientadas a garantizar la permanencia y continuidad de las estudiantes que sean madres o que tengan responsabilidades de cuidado y crianza.

Entre las medidas planteadas se encuentra la flexibilización académica para que las estudiantes puedan combinar las tareas de cuidado con las actividades escolares. La propuesta contempla ajustes de horarios, facilidades para cursar materias, apoyos institucionales y convenios que permitan acceder a servicios de cuidado infantil.

Ortega Pacheco sostuvo que la maternidad continúa siendo uno de los factores que más inciden en la deserción escolar de las mujeres e indicó que 12 por ciento de las jóvenes interrumpe el bachillerato por embarazo o por el nacimiento de un hijo, lo que refleja el impacto de la maternidad en la continuidad educativa desde etapas previas a la universidad. Señaló que la falta de redes de apoyo y de políticas públicas específicas impide a las estudiantes concluir su carrera o un posgrado.

La legisladora argumentó, finalmente, que el Estado debe garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad y eliminar las barreras que dificultan la permanencia escolar, particularmente entre las mujeres que tienen responsabilidades de cuidado y crianza.