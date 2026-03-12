Proponen diputados locales evitar ocultamiento de bienes de deudores alimentarios

Se trata de que notarios tengan la obligación de verificar el estatus de personas antes de autorizar cualquier movimiento de bienes

El Congreso de la Ciudad de México analiza medidas para evitar que deudores alimentarios oculten sus bienes para evitar pagar pensiones a sus hijos. Para ello, proponen que los notarios tengan la obligación clara de verificar el estatus de las personas antes de autorizar cualquier movimiento de bienes.

El diputado Pedro Haces Lago propuso una reforma a la Ley del Notariado local, que busca establecer mecanismos notariales que impidan a los deudores alimentarios realizar actos patrimoniales sin que se verifique previamente su cumplimiento con el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con el fin de garantizar el derecho de la niñez a una vida digna.

El legislador de Morena subrayó que el cumplimiento de la pensión alimenticia no debe considerarse una concesión, sino una responsabilidad ineludible, y el Estado debe acompañar a las madres y familiares que asumen solos la crianza ante la irresponsabilidad de los progenitores.

“Detrás de ese incumplimiento hay historias reales, hay madres que sacan solas a sus hijas e hijos adelante, hay abuelas y abuelos que hacen esfuerzos enormes por sacar adelante a sus nietos a falta de padre o madre”, dijo.

Precisó que en la Ciudad de México ha avanzado con la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, pero persisten vacíos legales que permiten a los incumplidos operar financieramente sin consecuencias.

“Las niñas y los niños de esta ciudad tienen el derecho a vivir con dignidad y ese derecho empieza desde lo más cercano, desde el hogar”, manifestó al presentar su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona la fracción XII al artículo 47 de la Ley del Notariado para la Ciudad de México.

Por ello, propuso que los notarios tengan la obligación clara de verificar el estatus de las personas antes de autorizar cualquier movimiento de bienes.

“Cuando hablamos de pensión alimenticia, no estamos hablando solamente de dinero. Estamos hablando de responsabilidad. Estamos hablando de justicia”, agregó.

El legislador subrayó que la propuesta no tiene un carácter punitivo, sino que busca fortalecer la responsabilidad parental y evitar simulaciones patrimoniales.

En ese sentido, sostuvo que no se trata de castigar por castigar, sino que se trata de poner orden, de generar congruencia. Y lo más importante, se trata de dejar claro que quien tiene responsabilidades con sus hijas e hijos tiene que asumirlas de verdad.

Haces Lago hizo un llamado a sus homólogos para seguir construyendo instituciones que protejan a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Reiteró que el acceso a una vida mejor para la infancia no puede ser opcional ni quedar a voluntad de los deudores: “estamos hablando de responsabilidad, estamos hablando de justicia, estamos hablando del derecho de una niña o de un niño a vivir mejor”, concluyó.