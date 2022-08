Proponen incluir en cartilla de vacunación registro de lactancia

PATRICIA RAMÍREZ

La Comisión Permanente del Congreso capitalino exhortó a las personas titulares de las secretarías e institutos de Salud, local y federal, a generar información estadística, diagnósticos y perfiles clínicos, mediante la actualización de las cartillas de salud y del seguimiento a los expedientes clínicos de los ciudadanos.

La diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena aseguró que la lactancia materna se ha reducido, a pesar de los múltiples beneficios que deja, para las y los menores, así como para sus madres y de ahí la importancia de fomentarla y también llevar un registro de las madres lactantes.

“En México esta práctica, en menores de seis meses, apenas alcanza el 28 por ciento, muy por debajo de la media mundial, que es el 43 por ciento, esto quiere decir que sólo tres de cada diez mujeres deciden amamantar”, acotó.

Al presentar la propuesta, la legisladora precisó que esta situación genera un impacto en la morbilidad y en el capital humano, al provocar cinco mil 700 muertes infantiles, y mil 700 decesos prematuros de mujeres al año; y que estas cifras, aunadas a la pérdida de productividad de las madres enfermas, cuestan al Estado mexicano 200 mil millones de pesos al año, es decir, 28 por ciento del gasto público en materia de salud.

En este sentido, lamentó que no existe un registro que dé cuenta de las madres que decidieron amamantar o no, a sus hijos e hijas; y de las que decidieron no hacerlo, cuántas de ellas, padecen cáncer de mamá o de ovarios, de diabetes, obesidad, osteoporosis, entre otros padecimientos.

De la misma manera, indicó que en la cartilla de las y los menores, no se indica cuántos de ellos fueron o no amamantados, y de los que no, cuántos de ellos padecen obesidad, asma, neumonía o cáncer infantil.

Ahí radica “la importancia de contar con esos registros, pues brindan la posibilidad de “diseñar y planificar acciones y/o políticas públicas, que promuevan verdaderamente la lactancia materna, ayuden a salvar vidas, así como a ahorrar dinero”, dijo.